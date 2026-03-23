Alcaraz chỉ ra lý do thua Korda ở Miami Open, "ngai vàng ATP" lung lay vì Sinner

Thất bại bất ngờ trước Sebastian Korda khiến Alcaraz dừng bước tại vòng 3 Miami Open 2026, và đặt ra dấu hỏi về vị trí số 1 thế giới của anh trong cuộc đua với Jannik Sinner.

Alcaraz (bên trái) thua vì không chơi tốt ở những điểm số quan trọng, trong khi đối thủ Korda (bên phải) chắt chiu từng điểm

Alcaraz chỉ ra nguyên nhân thất bại

Sau trận thua 3 set trước Korda, Alcaraz thẳng thắn thừa nhận anh không thể áp đặt được lối chơi như mong muốn. Dù có nhiều cơ hội trong các game quan trọng, tay vợt người Tây Ban Nha lại không tận dụng được.

“May mắn là tôi có rất nhiều phương án để khiến đối thủ gặp khó, nhưng hôm nay tôi không thể tìm ra cách. Có rất nhiều điểm số 30-30, deuce, break-point, nhưng tôi đã không làm tốt”, Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz cũng nhấn mạnh việc các đối thủ ngày càng chơi bùng nổ khi gặp anh: “Tôi cảm nhận họ thi đấu mà gần như không có áp lực. Họ có nhiều thứ để giành hơn là để mất, nên luôn chơi hết sức trong suốt trận”.

Dù thừa nhận Korda chơi “trên mức bình thường”, Alcaraz vẫn cho rằng bản thân cần cải thiện khả năng xử lý ở những thời điểm then chốt: “Tôi phải làm tốt hơn ở những điểm số quan trọng và không để đối thủ duy trì thế trận quá lâu. Tôi sẽ cố đẩy họ tới giới hạn nhiều hơn nữa”.

Tạm nghỉ, hướng tới mùa sân đất nện

Sau cú sốc tại Miami, Alcaraz cho biết anh sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi và “reset” lại tinh thần trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Khoảng cách giữa Alcaraz và Sinner chắc chắn sẽ được rút ngắn sau Miami Open 2026

“Tôi muốn dành vài ngày bên gia đình và bạn bè, nạp lại năng lượng. Sau đó sẽ trở lại tập luyện vì mùa sân đất nện đã rất gần”, tay vợt 22 tuổi nói.

Thực tế, lịch sử gần đây cho thấy những cú sảy chân tại Miami không hẳn là tín hiệu tiêu cực với Alcaraz. Năm ngoái, sau khi thua sớm tại giải đấu này, anh đã bùng nổ với chuỗi 22 trận thắng trên sân đất nện, giành hàng loạt danh hiệu lớn.

Năm nay, anh tiếp tục là đương kim vô địch tại Monte-Carlo Masters và sẽ bước vào mùa đất nện với áp lực bảo vệ lượng điểm rất lớn.

“Ngai vàng” lung lay vì Sinner

Thất bại tại Miami cũng khiến vị trí số 1 thế giới của Alcaraz bị đe dọa nghiêm trọng bởi Jannik Sinner. Hiện tại, Alcaraz vẫn dẫn trước hơn 2.000 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách này hoàn toàn có thể bị thu hẹp khi Sinner vẫn đang thi đấu tại Miami và có cơ hội vô địch. Nếu đăng quang, tay vợt người Ý có thể rút ngắn cách biệt xuống còn khoảng 1.200 điểm.

Quan trọng hơn, áp lực đang dồn về phía Alcaraz khi anh phải bảo vệ tới 4.300 điểm trong mùa sân đất nện, bao gồm các danh hiệu lớn như Monte-Carlo, Rome và Roland Garros. Trong khi đó, Sinner chỉ phải bảo vệ khoảng 1.850 điểm, lợi thế rõ rệt trong cuộc đua tới ngôi đầu ATP.

Dù vậy, Alcaraz tỏ ra không quá lo lắng về áp lực: “Tôi không nghĩ nhiều về áp lực. Tôi chỉ tập trung chơi tốt nhất có thể”.