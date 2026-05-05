Kết quả thi đấu tennis đơn nam Rome Open 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Rome Open 2026 tại Foro Italico (6-17/5, Ý) diễn ra với cuộc đua khốc liệt giữa Jannik Sinner, Alexander Zverev và Carlos Alcaraz. Giải ATP 1000 trên sân đất nện dự kiến nhiều bất ngờ trong hành trình tranh ngôi vô địch.
Kết quả Qualifying 1st Round
Cristian Garin

Jan Choinski
-
15:00
05/05
Pablo Carreno Busta
-
Stan Wawrinka
-
15:00
05/05
Daniel Merida
-
Tomas Barrios Vera
-
15:00
05/05
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|14,350
|20
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|12,960
|18
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|5,805
|22
(Tin thể thao, tin tennis) Thất bại chóng vánh sau 58 phút tại Madrid Open 2026 khiến Zverev xấu hổ xin lỗi khán giả, đồng thời thừa nhận khoảng cách...
