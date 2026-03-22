Nóng nhất thể thao sáng 22/3: “Ngựa chứng” Holger Rune tự tin thách thức Alcaraz và Sinner

Rune tự tin thách thức Alcaraz và Sinner

Tay vợt Đan Mạch Holger Rune gây chú ý khi công khai chỉ trích sự thống trị của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner là “nhàm chán”, đồng thời khẳng định anh đủ khả năng đánh bại cả hai. Rune cho rằng bộ đôi này gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với mình, và anh hoàn toàn tự tin nếu tái ngộ trên sân.

Rune (bên trái) tự tin đánh bại Alcaraz

Tay vợt 22 tuổi hiện chưa thi đấu kể từ tháng 10/2025 do chấn thương gân Achilles. Dù vậy, thành tích đối đầu khá cân bằng giúp Rune tin rằng anh có thể phá vỡ thế độc tôn của hai ngôi sao hàng đầu tennis hiện tại trong thời gian tới.

Hiện tượng Fonseca gây “náo loạn” Miami Open

Giám đốc giải Miami Open và cũng là cựu tay vợt James Blake thừa nhận đã rút kinh nghiệm khi xếp lịch thi đấu cho tài năng trẻ Joao Fonseca. Tay vợt Brazil luôn thu hút lượng lớn khán giả, đặc biệt tại Miami, nơi có đông người hâm mộ Mỹ Latinh.

Năm ngoái, việc chuyển trận đấu của Fonseca với Ugo Humbert sang sân lớn vào phút chót đã khiến hàng nghìn CĐV bức xúc. Sức hút ngày càng lớn của Fonseca đang biến anh thành một trong những cái tên được chú ý nhất giải đấu năm nay.

Verstappen châm biếm F1 khi đua ngoài hệ thống

Nhà vô địch thế giới Max Verstappen tiếp tục gây tranh cãi khi có phát ngôn mỉa mai về luật mới của Formula 1. Tay đua người Hà Lan tận dụng quãng nghỉ giữa hai chặng đua để tham dự giải NLS tại Nurburgring, thậm chí giành pole khi cầm lái xe Mercedes.

Động thái này được xem là sự chuẩn bị cho cuộc đua 24 giờ Nurburgring vào tháng 5. Verstappen một lần nữa cho thấy cá tính mạnh mẽ và không ngại công khai quan điểm về những thay đổi trong F1.

Cejudo kêu gọi võ sĩ UFC đấu tranh tiền lương

Cựu vô địch Henry Cejudo cho rằng thu nhập của võ sĩ UFC chỉ có thể cải thiện nếu họ chủ động đấu tranh. Trên podcast cùng Kamaru Usman, Cejudo nhấn mạnh vấn đề đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa có thay đổi rõ rệt.

Tranh cãi gần đây càng bùng lên khi các tên tuổi lớn như Jon Jones hay Conor McGregor lên tiếng chỉ trích. Theo Cejudo, các võ sĩ cần đoàn kết và mạnh mẽ hơn trong đàm phán nếu muốn thay đổi thực trạng.