HLV Kim Sang Sik bất bại 21 trận với ĐT Việt Nam: Thành công không dựa vào sao nhập tịch

Thay đổi kịp thời

Dù trước AFF Cup 2026 đã có tin tức về việc Indonesia sẽ tin dùng cầu thủ bản địa hơn, họ vẫn tung tận 8 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài trong trận gặp ĐT Việt Nam. Về mặt lý thuyết Indonesia mạnh hơn, nhưng ĐT Việt Nam đã chứng tỏ khả năng chuẩn bị và sắp xếp cực kỳ thành công để thắng đậm 3-0.

Lê Phạm Thành Long, một trong những nhân vật trung tâm của trận thắng Indonesia

Rút ra bài học ở hiệp 2 trận hòa Singapore, HLV Kim Sang Sik cho Lê Phạm Thành Long đá ngay từ đầu ở tuyến tiền vệ của ĐT Việt Nam bên cạnh Hoàng Đức. Cặp Hoàng Đức – Quang Hải tranh chấp kém và để cho Singapore lấn lướt. Trận này, Indonesia có trung phong còn cao hơn, phong độ ghi bàn tốt hơn là Mitchell Baker đá cắm ở trên ngay từ đầu.

Nhưng Thành Long có sức tranh chấp tốt, nên khi có một tấm khiên ở trung tuyến, các trung vệ Việt Nam đỡ tránh phải những pha đánh vỗ mặt và chỉ tập trung vào việc đối phó các quả tạt của Indonesia cho Baker. Thành Chung, Việt Anh đã xử lý cầu thủ này rất tốt bởi phần việc của họ không phức tạp.

Thành Long không những vậy còn là một chuyên gia phát động từ xa, và với việc Indonesia chơi kiểm soát, phần sân Indonesia có không gian để Thành Long chuyền dài xuống. ĐT Việt Nam dù vậy cần có tiền đạo biên biết lẻn đi, và HLV Kim Sang Sik không phải nghĩ ngợi khi chọn Hai Long.

Tung bài đúng thời điểm

Nhưng nếu không thể tạo bất ngờ ở các pha phất dài? Ở trận gặp Singapore, đối thủ đá thấp nên HLV Kim Sang Sik đã trông cậy vào Hoàng Hên – Tiến Anh phối hợp cánh phải rồi lật bóng vào cho Đình Bắc ở cột xa, trong khi Xuân Son thu hút người kèm. Cách chơi đó rất tốt nhưng các chân sút Việt Nam quá vô duyên.

HLV Kim Sang Sik chờ tới trận gặp Indonesia để giao trọng trách cho bộ đôi Hai Long - Văn Vĩ, biết rằng họ sẽ khai thác được cánh phải Indonesia có hậu vệ biên Reijnders hay dâng cao

Indonesia tạo ra một vấn đề khác: Họ đá 3 trung vệ và sẽ dễ phong tỏa Xuân Son, chưa kể nếu Xuân Son án ngữ trong vòng cấm thì khoảng trống khu 16m50 rất ít để các tiền đạo Việt Nam khác xâm nhập. Nhưng Hai Long đá chính có nghĩa thầy Kim không thể trông đợi các quả tạt của Tiến Anh lần này sẽ đến được Long cao có 1m68, còn Đình Bắc chỉ có 1 mình sẽ bị cô lập, do đó phải có phương án khác.

Nhưng phương án đó vốn có sẵn: Văn Vĩ đá hậu vệ trái nhưng không bám biên mà rất hay bó vào trong tấn công như một tiền vệ bổ sung, anh đã ghi một số bàn từ trung lộ ở cả ĐTQG lẫn CLB. Vĩ có vẻ không hợp Đình Bắc vì cả hai hay cắt vào trong, nhưng sự lắp ghép giữa Hai Long với Văn Vĩ rất tự nhiên: Long dạt ra sát biên thì Vĩ đột kích vào nách, và đó là cách ĐT Việt Nam ghi bàn mở tỷ số.

HLV Kim Sang Sik chấp nhận chỉ để Đình Bắc đá cắm, thực chất anh chỉ là mồi nhử và lo pressing không để Indonesia phát triển bóng nhanh vào trung lộ. Tài Lộc thì không phải tiền đạo cắm mà giống tiền đạo lùi, nên 2 cầu thủ này chủ yếu dụ các trung vệ Indonesia ra ngoài khu 16m50, chứ không ồ ạt vào vòng cấm để khiến không gian chật hẹp.

Đình Bắc khá mờ nhạt trước Indonesia, nhưng đó là chủ ý của HLV Kim Sang Sik

Có thể thấy HLV Kim Sang Sik đề cao việc ghép thói quen sở trường của các cầu thủ lại với nhau, thay vì chọn người đá tốt nhất ở từng vị trí. Trận Singapore có bộ tứ Xuân Son – Hoàng Hên – Đình Bắc – Tiến Anh là điểm nhấn, còn trận thắng Indonesia này đến lượt Hai Long – Văn Vĩ – Thành Long – Hoàng Đức. Văn Vĩ mờ nhạt trước Singapore nhưng lại là cầu thủ hay nhất trước Indonesia.

Tư duy làm việc của thầy Kim coi tập thể như một dây chuyền sản xuất, và mỗi trận đấu lại có một tình thế khác nhau đòi hỏi điều chỉnh tương ứng. Do đó mỗi trận ĐT Việt Nam có thể sẽ có 2-3 cá nhân khác nhau tỏa sáng trong khi có người cần chấp nhận hy sinh. Đình Bắc ít cơ hội trước Indonesia, nhưng nếu Xuân Son đá vị trí của anh từ đầu, chưa chắc ĐT Việt Nam đã có khoảng trống ghi bàn.

Ưu thế thông tin

HLV Kim Sang Sik tung Tài Lộc là cầu thủ nhập tịch duy nhất đá chính trước Indonesia, và ông thậm chí còn không xoay bài vở tấn công quanh cầu thủ này mà tập trung vào 4 nội binh, cho thấy thầy Kim đã quá hiểu bóng đá Việt Nam, quá hiểu V-League và các học trò của ông.

Đến lúc này có thể nói HLV Kim Sang Sik đã quá rành các cầu thủ nội và cũng biết dùng điểm mạnh của họ, chứ không chỉ dựa dẫm Xuân Son và các cầu thủ Brazil nhập tịch khác

HLV John Herdman bên phía Indonesia là một huyền thoại của làng HLV khi đưa Canada dự World Cup. Nhưng ông chưa dẫn dắt Indonesia đủ lâu để tinh tường đội bóng của mình, Indonesia biết kiểm soát nhưng chỉ có bài đưa bóng cho Reijnders tạt cho Baker, rồi Baker làm tường cho Thom Haye. Họ ổn về đấu pháp căn bản, nhưng độ quái trong pha bóng cụ thể thì HLV Kim Sang Sik vẫn vượt trội.

Đã từng có một số chỉ trích rằng HLV Kim Sang Sik chỉ biết cậy nhờ Xuân Son, và giờ đổi sang cậy nhờ các tiền đạo Brazil nhập tịch. Nếu đơn giản vậy thì trước Indonesia, ông hẳn đã nhét cả 3 cầu thủ gốc Brazil lên đá tiền đạo, hay chọn Quang Hải đá cặp Thành Long ở tuyến giữa vì họ là đồng đội ở cùng CLB vô địch V-League.

Nhưng không, thầy Kim không tự dưng có chuỗi 21 trận bất bại hiện tại nếu không có mưu mẹo, và những mưu kế này xuất phát từ việc ông hiểu rõ tường tận các học trò, gốc Việt hay gốc Brazil. Qua từng trận đấu, thầy Kim càng cho thấy VFF đã không chọn nhầm người, ông đã nắm mọi ngóc ngách của bóng đá Việt Nam như trong lòng bàn tay.