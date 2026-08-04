Dàn MC thể thao xinh như mộng, khoe loạt ảnh bikini không thể rời mắt

Không chỉ ghi dấu ấn bằng khả năng dẫn dắt các chương trình thể thao, nhiều nữ MC nổi tiếng còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ phong cách thời trang cuốn hút. Mùa hè 2026 chứng kiến hàng loạt người đẹp như Emma Louise Jones, Kate Tracey, Eleonora Incardona hay Marialuisa Jacobelli liên tục gây chú ý với những bộ ảnh nghỉ dưỡng đầy sức sống, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Emma Louise Jones: Gương mặt mới của làng đua xe Anh

Ở tuổi 36, Emma đang trở thành một trong những nữ MC thể thao được yêu thích tại Anh. Sau khi gia nhập TNT Sports hồi tháng 4, cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình của giải Speedway Grand Prix trước khi tiếp tục xuất hiện trên BBC Sport.

Mỹ nhân Emma Louise Jones

Bên cạnh công việc, Emma thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong các chuyến du lịch. Những bức ảnh diện bikini bên bãi biển hay hồ bơi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nhờ phong cách khỏe khoắn, năng động và nụ cười rạng rỡ.

Mới đây, nữ MC cũng khiến khán giả thích thú khi vô tư đùa nghịch trong lúc tác nghiệp tại chặng đua ở Ba Lan, cho thấy hình ảnh gần gũi và hài hước phía sau vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Kate Tracey luôn nổi bật mỗi khi nghỉ hè

Nếu Emma gây thiện cảm bằng nét cá tính thì Kate Tracey lại sở hữu phong cách thanh lịch pha chút quyến rũ.

Người đẹp của Sky Sports Racing

Người đẹp của Sky Sports Racing thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các kỳ nghỉ tại Marbella hay Ibiza. Những bộ bikini tối giản kết hợp áo choàng mỏng hoặc váy đi biển giúp Kate khoe vóc dáng săn chắc mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Ngoài các chuyến nghỉ dưỡng, Kate còn nhiều lần thu hút sự chú ý với những bộ trang phục thời trang khi dẫn chương trình tại trường đua ngựa hay các trận đấu của Aston Villa. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách chỉn chu, cô sở hữu lượng người theo dõi ngày càng đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.

Eleonora Incardona: "Nàng thơ" của DAZN Italia

Sau thời gian đồng hành cùng DAZN trong hành trình đưa tin về World Cup 2026, Eleonora dành kỳ nghỉ tại Cannes trước khi mùa giải bóng đá mới khởi tranh.

Người đẹp Italia có ngoại hình quá gợi cảm

Người đẹp Italia chia sẻ loạt ảnh diện bikini bên bờ biển cùng dòng trạng thái cho biết cô đang "nạp lại năng lượng" trước một mùa giải mới. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được vô số lời khen từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài cuốn hút và thần thái rạng rỡ.

Không chỉ nổi tiếng trên truyền hình, Eleonora còn được biết đến là bạn gái của tiền vệ Samuele Ricci (AC Milan). Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch và nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Italy.

Marialuisa Jacobelli vẫn là biểu tượng nhan sắc của truyền hình Italy

Một cái tên khác không thể bỏ qua là Marialuisa. Nữ MC sinh tại Bergamo bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 2017 trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của Sport Mediaset với vai trò phóng viên sân cỏ.

Jacobelli đăng tải loạt ảnh diện bikini bên bờ biển

Trong kỳ nghỉ hè năm nay, Jacobelli đăng tải loạt ảnh diện bikini đỏ bên bờ biển. Phong cách thời trang nổi bật cùng thần thái tự tin giúp cô tiếp tục trở thành tâm điểm trên Instagram, nơi sở hữu lượng người theo dõi rất lớn.

Trước đó, Jacobelli từng tham gia nhiều chương trình truyền hình tại Italy trước khi quay trở lại lĩnh vực báo chí thể thao. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghề nghiệp và hình ảnh trẻ trung giúp cô luôn nằm trong nhóm những nữ MC được yêu thích nhất xứ sở mỳ ống.