Thanh Tạo ngược dòng nghẹt thở, lập kỳ tích tại giải bi-a có chức vô địch hơn 1,8 tỷ đồng

🎉 Màn lội ngược dòng bản lĩnh sau 5 set nghẹt thở

Ở trận tứ kết giải carom 3 băng SY PBA Championship 2026 diễn ra vào trưa ngày 2/8 tại Hàn Quốc, Nguyễn Trần Thanh Tạo chạm trán Burak Hashas trong cuộc đấu theo thể thức 5 set, thắng 3, mỗi set chạm 15 điểm (set quyết định chạm 11 điểm).

Thanh Tạo lần đầu vào bán kết PBA Tour

Hai cơ thủ nhập cuộc đầy thận trọng trước khi Burak Hashas tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 15-8 ở set mở màn. Không nao núng, Thanh Tạo đáp trả đầy mạnh mẽ ở set 2. Ngay lượt cơ đầu tiên, cơ thủ Việt Nam tung series 7 điểm, tạo lợi thế lớn trước khi khép lại set đấu với chiến thắng áp đảo 15-3, cân bằng tỷ số 1-1.

Thế trận tiếp tục đổi chiều ở set 3 khi Burak Hashas thi đấu hiệu quả hơn trong các lượt cơ quyết định, giành chiến thắng 15-5 để một lần nữa vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế không còn đường lùi, Thanh Tạo cho thấy bản lĩnh đáng nể ở set 4. Dù liên tục bị đối thủ dẫn điểm, cơ thủ Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, trước khi bứt lên thắng 15-12 để kéo trận đấu vào set quyết định.

🎯 Bùng nổ ở set cuối, cầm chắc 182 triệu đồng tiền thưởng

Set 5 mang đến màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Burak Hashas khởi đầu như mơ với series 8 điểm, tưởng như đã chạm một tay vào tấm vé bán kết. Tuy nhiên, Thanh Tạo lập tức đáp trả bằng chính một series 8 điểm đầy ấn tượng để san bằng cách biệt.

Đại diện của Việt Nam có cơ hội chinh phục chức vô địch trị giá gần 1,85 tỷ đồng

Tận dụng sai lầm ở những lượt cơ cuối của đối thủ, cơ thủ Việt Nam ghi liền 3 điểm quyết định, khép lại set đấu với chiến thắng 11-8, qua đó hoàn tất màn ngược dòng thắng chung cuộc 3-2 sau 5 set đầy kịch tính.

Với chiến thắng này, Nguyễn Trần Thanh Tạo trở thành một trong bốn cơ thủ mạnh nhất giải, đồng thời chắc chắn nhận 10 triệu won (khoảng 182 triệu đồng) tiền thưởng. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ của Thanh Tạo khi anh có lần đầu vào bán kết ở một chặng đấu tại PBA Tour danh giá. Quan trọng hơn, đại diện Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội chinh phục chức vô địch cùng phần thưởng lên tới 100 triệu won (gần 1,85 tỷ đồng).

Ở vòng bán kết, Thanh Tạo sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa "siêu thần đồng" Kim Young Won và tượng đài kỳ cựu Choi Sung Won diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Theo lịch thi đấu, cả hai trận bán kết và trận chung kết SY PBA Championship 2026 sẽ diễn ra trong ngày 3/8.