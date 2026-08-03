Thanh Tạo thắng huyền thoại Hàn Quốc, đại chiến "phù thủy" bi-a tranh giải hơn 1,8 tỷ đồng

🆕 Thanh Tạo áp đảo huyền thoại bi-a Hàn Quốc

Chiều ngày 3/8, Nguyễn Trần Thanh Tạo bước vào trận bán kết giải carom 3 băng SY PBA Championship 2026 diễn ra tại Hàn Quốc. Đối thủ của anh là Choi Sung Won, một trong những tượng đài vĩ đại nhất của bi-a xứ kim chi với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nổi bật là chức vô địch thế giới của UMB.

Thanh Tạo có chiến thắng ấn tượng trướctượng đài Choi Sung Won để vào chung kết

Trước khi chạm trán Thanh Tạo, Choi Sung Won vừa trải qua màn đấu nghẹt thở ở tứ kết khi vượt qua "thần đồng" Kim Young Won sau 5 set để ghi tên vào bán kết.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều về kinh nghiệm cũng như thành tích, Thanh Tạo lại nhập cuộc đầy tự tin. Cơ thủ Việt Nam mở màn bằng cú đề pa ghi 5 điểm, sau đó tiếp tục tung ra một series 7 điểm để thắng chóng vánh set đầu với tỷ số 15-3.

Sang set 2, Thanh Tạo tiếp tục chơi tốt, tạo khoảng cách lên tới 13-4. Tuy nhiên, bản lĩnh của một huyền thoại đã giúp Choi Sung Won lội ngược dòng ngoạn mục, thắng 15-13 và quân bình tỷ số 1-1.

Bị gỡ hòa, Thanh Tạo không hề đánh mất sự tự tin. Cơ thủ Việt Nam thi đấu chững chạc, kiểm soát hoàn toàn thế trận ở 3 set tiếp theo. Anh lần lượt thắng với các tỷ số 15-6, 15-5 và 15-13 để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của giải đấu.

🥇 Đại chiến "phù thủy" Sayginer, tranh chức vô địch gần 1,85 tỷ đồng

Chiến thắng trước Choi Sung Won giúp Nguyễn Trần Thanh Tạo lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào chung kết một chặng PBA Tour. Đối thủ cuối cùng của cơ thủ Việt Nam là Semih Sayginer, siêu sao lừng danh của làng carom 3 băng thế giới, người được người hâm mộ gọi là "phù thủy" nhờ phong cách thi đấu đầy ngẫu hứng và kỹ thuật siêu hạng.

"Phù thủy" Sayginer sẽ cùng Thanh Tạo tranh chức vô địch trị giá gần 1,85 tỷ đồng

Sayginer cũng đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại SY PBA Championship 2026. Ở trận bán kết, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Jung Si Yong với tỷ số 4-1 để ghi tên vào trận đấu cuối cùng.

Nhà vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng lên tới 100 triệu won (gần 1,85 tỷ đồng), trong khi á quân nhận 34 triệu won. Trận chung kết giữa Thanh Tạo và Semih Sayginer sẽ diễn ra vào lúc 19h tối 3/8, hứa hẹn mang đến màn so tài đỉnh cao giữa đại diện Việt Nam và một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng bi-a thế giới.