Á hậu Huyền My say sưa tập pickleball, ca sĩ Minh Hằng bị đập vợt trúng mặt

💪 Á hậu Huyền My say sưa tập pickleball, thuê HLV riêng

Những ngày gần đây, người hâm mộ liên tục bắt gặp hình ảnh nàng á hậu Nguyễn Trần Huyền My say sưa tập luyện trên sân pickleball. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng vóc dáng quyến rũ, Huyền My tỏ ra nổi bật trên sân khi chơi cùng bạn bè.

Huyền My say sưa tập luyện pickleball

Mặc dù đã tiếp xúc với pickleball từ cuối năm ngoái, Huyền My cho biết cô chỉ mới tập đều đặn hơn trong thời gian gần đây. Để sớm nâng cao trình độ, á hậu 9x đã thuê hẳn một HLV riêng. Huyền My chia sẻ hiện tại cô chủ yếu học với HLV và chơi cùng bạn bè. Cô hy vọng mình sẽ sớm tiến bộ để đủ khả năng tham dự những giải đấu phong trào.

Huyền My được xem là nàng hậu có kiến thức thể thao đáng nể. Là fan ruột của CLB bóng đá Chelsea, Huyền My cũng là MC bóng đá danh tiếng. Ngoài ra, cô nàng còn chơi giỏi nhiều môn thể thao.

🤕 Minh Hằng bị đồng đội vụt vợt vào mặt

Nhờ nền tảng nhiều năm chơi tennis với trình độ cao, Minh Hằng cho thấy sự tiến bộ đáng nể chỉ sau 6 tháng bén duyên với pickleball. Không chỉ gây chú ý với sự đam mê khi ra sân khá đều đặn, nữ ca sĩ xinh đẹp còn truyền cảm hứng khi kêu gọi được đông đảo bạn bè tham gia chơi cùng và có nhiều clip vui nhộn.

Minh Hằng gặp sự cố khi bị đồng đội vung vợt trúng vào mặt

Tuy nhiên mới đây, Minh Hằng đã gặp một sự cố đáng nhớ khi chia sẻ video quay lại khoảnh khắc bị đồng đội là Hà Nhi vụt vợt trúng vào mặt. Cụ thể trong một pha bóng giằng co trên lưới, Hà Nhi đã có cú đánh hơi thừa sức, khiến cây vợt của cô trúng vào của Minh Hằng. Điều này khiến mặt của nữ ca sĩ bị sưng, phải chườm đá.

Clip này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhất là khi sau đó Hà Nhi đã có những màn pha trò, đút nước dừa để xin lỗi đồng đội khá hài hước.

🔥 Hot girl chi 100 triệu đồng chơi pickleball giành chức vô địch

Hoàng Hà Vy được biết đến với câu chuyện bỏ ra 100 triệu đồng trong một năm để đầu tư cho bộ môn pickleball, trong đó bỏ ra khoảng 20 triệu đồng cho việc thuê HLV riêng mặc dù chỉ chơi khoảng 2-3 buổi trong tuần.

Hà Vy cùng đồng đội giành chức vô địch

Mới đây, hot girl sinh năm 1998 phấn khích chia sẻ việc cùng đồng đội lên ngôi vô địch tại một giải đấu phong trào diễn ra ở TP.HCM, quy tụ gần 100 VĐV. Dù chỉ là giải đấu ở trình độ Newbie, Hà Vy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và khẳng định đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó với pickleball của cô.

Hà Vy cũng thể hiện sự đam mê của mình với pickleball khi thường xuyên đến sân, theo dõi và cổ vũ các tay vợt Việt Nam ở giải quốc tế PPA Tour 2025 kết thúc cuối tuần vừa qua.