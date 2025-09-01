Pickleball vừa được bầu chọn "gợi cảm nhất", lại ầm ĩ về "mùi nước hoa" khó chịu

🌸 Môn thể thao gợi cảm nhất hành tinh

Mới đây, Viện Nghiên cứu Thể thao Quyến rũ Quốc tế (IISSS) đã chính thức bình chọn pickleball là môn thể thao “gợi cảm nhất thế giới” năm 2025, khiến môn chơi này trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu thể thao. Pickleball là sự pha trộn tuyệt vời giữa tennis, bóng bàn và badminton, nơi người chơi đứng sát nhau ở khu vực “bếp” chỉ vài centimet, tạo nên sự gần gũi và kết nối đặc biệt.

Pickleball là môn "gợi cảm" nhất thế giới, mới nhất ở Việt Nam môn chơi này nổi lên tranh cãi về chuyện sử dụng nước hoa quá đậm

Không chỉ chuyên môn, pickleball còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang khỏe khoắn, trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ. Không ít người chơi chia sẻ rằng, ngay trên sân pickleball, những ánh mắt trao nhau qua lưới, những lời khen thầm thì hay những lần chạm vợt thân mật đã tạo nên không gian giao lưu vừa thân thiết vừa gợi cảm.

💨 Tranh luận mới, “nước hoa sặc sụa” trên mạng xã hội Việt Nam

Tuy nhiên, không phải mọi câu chuyện về pickleball đều ngọt ngào. Gần đây, cộng đồng người chơi tại Việt Nam đang xôn xao vì một sự việc không mấy dễ chịu. Việc sử dụng nước hoa quá đậm đặc trong các trận đấu, gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Nhiều người chơi bộc bạch rằng họ cảm thấy khó chịu khi phải thi đấu trong không gian có mùi nước hoa nồng nặc, thậm chí có người chia sẻ: “Mỗi lần ra sân mà gặp "đám mây" nước hoa đặc quánh đó là muốn bỏ cuộc”.

Làn sóng phản đối này nhanh chóng lan rộng với hàng trăm bình luận đồng tình, khiến vấn đề trở thành một “scandal” nhỏ trong giới pickleball Việt.

Ngược lại, một số người chơi khác lại nhìn nhận việc dùng nước hoa là cách thể hiện sự tự tin, chỉ cần sử dụng vừa phải và giữ vệ sinh cá nhân tốt sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Bên cạnh đó, cũng có những chuyên gia lên tiếng nhắc nhở rằng trong một môn thể thao có không gian thi đấu nhỏ hẹp như pickleball, việc tiết chế trong dùng nước hoa và ưu tiên chọn hương thơm nhẹ nhàng, tươi mát sẽ làm tăng trải nghiệm cho tất cả người chơi thay vì tạo ra sự khó chịu.