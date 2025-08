VĐV nữ Việt Nam diện đồ gợi cảm, có nơi không mặc gì chơi pickleball

🏓 Pickleball và "cơn sốt" thời trang gợi cảm ở Việt Nam

Pickleball, bộ môn kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, trở thành xu hướng mới, phủ sóng chóng mặt tại Việt Nam. Pickleball hiện tại, thu hút đông đảo giới trẻ, người nổi tiếng tham gia và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Đi đôi với tốc độ lan rộng, thời trang sân đấu pickleball trở thành đề tài được nhiều người bàn tán.

Phần lớn trang phục dành cho phụ nữ chơi pickleball đều rất đẹp, bắt mắt

Gần đây, hình ảnh các vận động viên nữ và người chơi mặc váy ngắn, áo bra, crop-top hoặc các bộ trang phục mỏng nhẹ liên tục “gây sốt” cộng đồng mạng. Một số người cho rằng phong cách gợi cảm có thể làm lu mờ giá trị thể thao, biến sân đấu thành sàn diễn thời trang thay vì nơi rèn luyện kỹ năng. Ý kiến phản đối lo ngại rằng trang phục quá “hở” sẽ làm giảm sự tập trung, kể cả của vận động viên lẫn khán giả, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của môn này.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến ủng hộ cho rằng việc mặc gì là quyền cá nhân. Họ nhấn mạnh, đồ thể thao phải đặt sự thoải mái, phù hợp vận động lên hàng đầu. Nếu trang phục gợi cảm giúp phái nữ tự tin, thoải mái thi đấu thì không có lý do gì bị chỉ trích. Trên thực tế, ở các môn như tennis, bóng chuyền bãi biển, nhảy cầu... chuyện mặc “kiệm vải” đã xuất hiện từ lâu và ngày càng được xã hội chấp nhận.

Thậm chí, các giải pickleball quốc tế vẫn chưa có quy định ràng buộc về độ dài váy áo hay mức độ “hở”, mà chủ yếu giữ an toàn, hạn chế gây mất tập trung.

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất “dậy sóng” về thời trang pickleball. Ở Mỹ từng xảy ra vụ nữ VĐV Dominika Julliet được yêu cầu... thay đồ vì diện trang phục bị cho là quá gợi cảm, tạo ra cuộc tranh luận lớn về quyền tự do lựa chọn trang phục và độ “định lượng” sự gợi cảm trong thể thao là bao nhiêu. Dù các giải quốc tế như Olympic cũng từng thay đổi quy định về bikini cho bóng chuyền bãi biển, nhìn chung xu hướng tiến tới tự do, tôn trọng cá nhân trong thời trang thể thao ngày càng mạnh mẽ.

😳 Pickleball trở thành “xu hướng chơi thể thao khỏa thân” tại Mỹ

Nếu ở Việt Nam, pickleball gắn với xu hướng “ăn mặc mát mẻ”, trẻ trung, thì tại Mỹ, bộ môn này còn được hưởng ứng... khỏa thân hoàn toàn. Điển hình là cộng đồng hơn 200 người chơi tại khu nghỉ dưỡng Cypress Cove Nudist Resort (Florida), nơi pickleball nude phát triển “bùng nổ” mỗi dịp hè.

Người Mỹ chọn pickleball như một xu hướng cho môn thể thao không cần mặc đồ

Ông Mike Sullivan, đại sứ pickleball Mỹ, tiết lộ nơi đây có tới sáu sân chuyên biệt cho nude pickleball, với hàng trăm thành viên đã biến bộ môn này trở thành hoạt động thể thao “hot” nhất khu resort.

Xu hướng này không dừng ở Florida. Gần 24 bang ở Mỹ đã có CLB pickleball khỏa thân, từ Texas, Oregon, California đến New Jersey, New York... Người chơi thuộc nhiều lứa tuổi, chủ yếu là người về hưu, tham gia với triết lý “khỏa thân xã hội phi tình dục”, nghĩa là chỉ nhằm tận hưởng tự do cá nhân, không mang yếu tố gợi dục. Họ tin rằng, không mặc gì giúp cảm nhận rõ thiên nhiên, vận động dễ dàng, cải thiện sức khỏe và gắn kết cộng đồng hơn.

Các giải đấu nude pickleball ở Mỹ hoàn toàn mở, thậm chí trở thành sự kiện thường niên được mong chờ tại các resort dành cho người thích chủ nghĩa khỏa thân. Khi chơi nude, các tiêu chí quần áo, logo, màu sắc... không còn quan trọng, thay vào đó là sự tự do tuyệt đối, miễn sao không vi phạm thuần phong mỹ tục công cộng.