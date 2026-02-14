PSG có biến lớn: Quả bóng vàng Dembele chỉ trích đồng đội, Enrique nổi giận

Dembele chỉ trích cái tôi trong phòng thay đồ

Ngôi sao người Pháp cho rằng tập thể đang đánh mất tinh thần vì đội bóng: “Nếu mỗi người chỉ chơi cho bản thân, hệ thống sẽ không thể vận hành và chúng tôi sẽ không giành được những danh hiệu mình mong muốn”.

Đương kim Quả bóng vàng nhấn mạnh thêm: “Mùa trước, chúng tôi đặt CLB lên trước bản thân. Toàn đội phải tìm lại điều đó, nhất là ở những trận kiểu này. Các cầu thủ phải thể hiện khát khao nhiều hơn. Chúng ta ở PSG để chiến thắng”.

Lời kêu gọi của Dembele nhằm thúc giục các đồng đội ưu tiên lợi ích tập thể thay vì cái tôi cá nhân.

HLV Luis Enrique: “Phát biểu sau trận không có giá trị”

Được hỏi về phát ngôn của học trò, Luis Enrique đáp trả thẳng thừng: “Tôi sẽ không cho phép bất kỳ cầu thủ nào nghĩ mình quan trọng hơn CLB. Không phải tôi, không giám đốc thể thao, không chủ tịch, không ai cả”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng những lời nói sau trận đấu chỉ là hệ quả của cơn nóng giận: “Những phát biểu đó không có giá trị gì. Chúng xuất phát từ sự bực bội sau thất bại”. Ông khẳng định thêm: “Tôi sẽ không trả lời bất kỳ phát biểu nào của cầu thủ. Không ai được đứng trên CLB. Tôi là người chịu trách nhiệm về đội bóng”.

PSG đang trải qua một mùa giải khó khăn. Ở giải Ligue 1, đội bóng của HLV Enrique phải cạnh tranh khốc liệt với Lens. Hiện PSG có 51 điểm sau 22 trận, Lens theo sau với 49 điểm và mới chơi 21 trận. Ở Champions League, PSG xếp thứ 11 vòng bảng, phải đá play-off, gặp đội bóng đồng hương Monaco.