Nữ lực sĩ U60 vẫn quyến rũ như lớp trẻ, lập kỷ lục đặc biệt ở giải thể hình danh giá

Meri Abbado (tên đầy đủ Merica Abbado), nữ lực sĩ người Mỹ gốc Croatia, đã chính thức khép lại một trong những hành trình phi thường nhất lịch sử thể hình nữ. Cuối năm 2025, ở tuổi gần 57, bà tuyên bố giải nghệ sau khi trở thành vận động viên bikini lớn tuổi nhất từng thi đấu tại Masters Olympia, để lại di sản với 26 danh hiệu IFBB Master Pro Bikini và hai lần vô địch thế giới.

Abbado tham dự cuộc thi thể hình nổi tiếng Masters Olympia vào năm 2025

Abbado từng hai lần góp mặt tại đấu trường danh giá Masters Olympia vào các năm 2023 và 2025, trong đó giải đấu tổ chức tại Tokyo năm 2025 đã ghi dấu ấn lịch sử khi bà trở thành VĐV bikini nhiều tuổi nhất từng bước lên sân khấu này.

Hành trình đến với thể hình bikini

Ít ai biết rằng, Meri Abbado chỉ bắt đầu tập thể hình khi đã 43 tuổi, sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung vào năm 2011 và những biến cố lớn trong cuộc sống cá nhân. Ban đầu, mục tiêu của bà đơn giản chỉ là phục hồi sức khỏe và lấy lại sự tự tin.

Từ những buổi tập đầu tiên tại phòng gym, Abbado dần chia sẻ hành trình của mình trên Facebook cá nhân. Những hình ảnh, bài tập và thông điệp tích cực đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn phụ nữ trung niên, đặc biệt là nhóm trên 40 tuổi đang tìm kiếm lối sống lành mạnh.

Chỉ sau ba tháng tự nghiên cứu về dinh dưỡng, giáo án và hình thể, bà mạnh dạn đăng ký thi đấu tại các giải NPC/IFBB cấp địa phương. Cột mốc đó đã mở ra gần 10 năm chinh chiến chuyên nghiệp trong hạng mục IFBB Bikini Pro Masters.

Thành công không giới hạn tuổi tác

Abbado đã gặt hái được những thành công đáng kể. Cô giành chức vô địch tại nhiều giải đấu quốc tế, bao gồm việc bảo vệ thành công danh hiệu Master Bikini World Champion 2022. Điều đáng kinh ngạc là cô đã chiến thắng trước những đối thủ trẻ hơn, nhiều người trong số họ ở độ tuổi 40.

Luôn kỷ luật, quyết tâm, Abbado chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản trong việc duy trì phong độ đỉnh cao. Theo cô, thể hình là môn chơi yêu cầu sự kiên trì và tinh thần kỷ luật cao.

"Thể hình không dành cho những người yếu đuối. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự nỗ lực quanh năm, không có chỗ cho sự trì hoãn hay dừng lại", Abbado khẳng định.

Vào tháng 8/2025, Abbado chính thức bước lên sân khấu của Masters Olympia tại Tokyo, Nhật Bản, đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp thể hình. Cô lập kỷ lục vận động viên bikini lớn tuổi nhất lịch sử Masters Olympia tại Tokyo 2025, khi đã gần 57 tuổi.

Abbado bước lên sân khấu Masters Olympia trong tiếng hò reo của khán giả quốc tế. Không còn là một “ẩn số”, cô được xem như biểu tượng sống của nghị lực, khi trở thành VĐV bikini lớn tuổi nhất từng tham dự giải đấu này.

Chỉ vài tháng sau cột mốc lịch sử ấy, cuối năm 2025, Abbado chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại gần một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp ở đỉnh cao.