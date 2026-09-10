Cảnh báo khẩn sau vụ 2 mẹ con tử vong vì uống nước lá cây rừng

Ngày 9/9, Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng khiến 2 mẹ con tử vong, 1 bệnh nhi 12 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê (Tuyên Quang) vừa cấp cứu thành công 1 bệnh nhi trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật; trong đó 2 người đã tử vong.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho cháu bé.

Cháu bé 12 tuổi được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (bên trái) và đang hồi phục sức khỏe (bên phải).

Chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc (nếu có) để xác định tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là việc nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc; khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng, chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Sở Y tế theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc, cập nhật thông tin hàng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng.

Theo thông tin ban đầu, trước khi vụ ngộ độc xảy ra, người mẹ cùng 2 con gái sử dụng một loại nước tự lấy nguyên liệu thực vật để pha cho cả nhà uống. Sau đó, người mẹ và một người con tử vong.

Cháu bé 12 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp và được cấp cứu kịp thời.

Sau quá trình cấp cứu, hồi sức và theo dõi sát, tình trạng của cháu từng bước cải thiện. Đến ngày 7/9, cháu đã được cai máy thở, các dấu hiệu lâm sàng ổn định hơn và tiếp tục được bác sĩ theo dõi, điều trị.