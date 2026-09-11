Huấn luyện viên thể hình đột ngột qua đời khi đang tập gym

Einar Méndez, ông bố ba con sống tại Mexico, qua đời sau một cơn cấp cứu y tế tại phòng gym ở Mexico City hôm 4/9. Vợ anh, Yan, cho biết chồng ra đi chỉ ít ngày trước chuyến đi đầu tiên đến New York mà anh đã háo hức lên kế hoạch.

"Yên nghỉ nhé, tình yêu của đời em. Hãy bay thật cao và em hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau", người vợ đau buồn viết trên Instagram.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Yan nói gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, khi chồng ra đi đột ngột lúc đang làm điều mình yêu thích nhất là tập luyện.

"Anh ấy mạnh mẽ, kiên cường và tốt bụng", cô nói. "Bất kỳ ai từng biết Einar Méndez đều hiểu anh ấy là người như thế nào".

Méndez qua đời để lại vợ và ba con. Ảnh: Instagram

Méndez từng tự hào là nhà vô địch thể hình ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Trong số những khách hàng thân thiết của anh có MC truyền hình người Nicaragua Martha Debayle, hiện sống và làm việc tại Mexico.

Theo Debayle, Méndez đã đột ngột ngã quỵ tại phòng gym, song nguyên nhân tử vong chính thức chưa được công bố.

Nam influencer thể hình với gần 47.000 người theo dõi được mọi người nhớ đến là người đàn ông của gia đình, hết lòng vì vợ con.

"Trước khi trở thành HLV, Einar là chồng của Yan và là cha của ba cô con gái. Đến lúc này, chúng ta mới thấy nỗi mất mát ấy lớn đến mức nào", Debayle nói. "Nghĩ đến nỗi đau của Yan và các con, tôi thấy quặn lòng. Bởi dù cố gắng tìm lời giải thích cho họ đến đâu, có những mất mát đơn giản là không thể lý giải".

Thân hình cơ bắp của Méndez. Ảnh: Instagram

Cô cũng dành lời tiễn biệt cho người HLV đã giúp đỡ không chỉ riêng mình.

"Einar là HLV của tôi, nhưng anh ấy cũng đồng hành với rất nhiều người trong chương trình rèn luyện thể lực 'Summer Body'. Tôi biết họ đã nỗ lực thế nào, Einar đã thúc đẩy họ ra sao, giúp họ vượt qua giới hạn, vui vẻ, tự tin tạo dáng và nhận ra rằng bản thân luôn có thể tiến bộ hơn nữa", cô nói.

Debayle cho biết Méndez đã chuẩn bị nhiều kế hoạch cho thời gian tới, trong đó có chuyến sang Mỹ xem đội Miami Dolphins thi đấu, lần đầu đặt chân đến New York và "tiếp tục tập luyện, nhắc nhở và thúc đẩy" các học viên.