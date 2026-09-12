4 món ăn quen thuộc tuyệt đối không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày

Vì sao không nên để một số thức ăn trong tủ lạnh quá 2 ngày?

Nhiệt độ thấp giúp làm chậm vi khuẩn nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Để thức ăn quá lâu hoặc bảo quản sai cách vẫn có thể khiến vi khuẩn phát triển, đồng thời làm giảm chất lượng, hương vị và dinh dưỡng. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nên cho thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, dùng hộp sạch có nắp kín, giữ nhiệt độ tủ lạnh ở 4°C hoặc thấp hơn và không sử dụng nếu không rõ thời gian bảo quản.

Cơm nguội

Cơm nguội nếu bảo quản không đúng cách có thể trở thành nguồn gây ngộ độc do Bacillus cereus. Sau khi nấu, nên cho cơm vào hộp kín và làm lạnh trong vòng 2 giờ, dùng trong tối đa 2 ngày, hâm nóng kỹ trước khi ăn và hạn chế hâm lại nhiều lần. Bỏ cơm nếu có mùi chua, nhớt hoặc đổi màu.

Súp, món hầm và nước sốt

Súp, món hầm hay nước sốt thường được nấu với số lượng lớn nên phần thực phẩm ở giữa có thể mất nhiều thời gian để nguội. Trong khoảng thời gian này, món ăn có thể nằm lâu ở mức nhiệt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn. Một số độc tố do vi khuẩn tạo ra cũng có thể không được loại bỏ hoàn toàn khi món ăn được hâm nóng.

Để thực phẩm nguội nhanh hơn, nên chia súp, món hầm hoặc nước sốt vào các hộp nông, dung tích nhỏ trước khi cho vào tủ lạnh hoặc tủ đông. Với những món phù hợp, có thể đặt nồi trong chậu nước đá và khuấy đều để thúc đẩy quá trình làm nguội, thay vì cho đá trực tiếp vào thức ăn.

Thịt và hải sản chưa được nấu chín hoàn toàn

Thịt, hải sản tái sống như bít tết, hamburger, cá áp chảo hoặc hải sản sống có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Salmonella và Listeria. Nguy cơ tăng nếu thực phẩm chưa đạt nhiệt độ an toàn hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Để giảm nguy cơ, nên nấu chín kỹ, làm lạnh trong vòng 2 giờ sau khi chế biến và không sử dụng nếu không rõ thời gian bảo quản. Không nên dựa vào màu sắc, mùi vị hay việc hâm nóng để đánh giá độ an toàn. Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch nên tránh thực phẩm tái sống. Thịt, hải sản có mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc quá thời gian bảo quản khuyến nghị cần bỏ đi, không nếm thử.

Thịt, hải sản tái sống như bít tết, hamburger, cá áp chảo hoặc hải sản sống có thể chứa vi khuẩn gây bệnh

Salad và rau đã trộn sốt

Salad gồm nhiều nguyên liệu tươi như rau sống, cà chua, dưa leo nên dễ mềm, tiết nước và giảm chất lượng sau khi trộn sốt. Các loại sốt chứa trứng, sữa hoặc mayonnaise cũng dễ hư hỏng nếu để lâu. Vì vậy, chỉ nên trộn đủ ăn, bảo quản riêng rau và sốt nếu cần, dùng trong thời gian ngắn và bỏ đi khi rau có mùi lạ, chảy nhiều nước hoặc đổi màu. Salad để quá lâu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, nhất là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng kém.

Cách bảo quản thức ăn chín an toàn trong tủ lạnh

Bảo quản đúng cách giúp thực phẩm giữ chất lượng và hạn chế vi khuẩn phát triển. Nên chia thức ăn vào hộp nhỏ, đậy kín, ghi ngày bảo quản, giữ tủ lạnh ở 4°C hoặc thấp hơn và hâm nóng kỹ trước khi ăn. Đồng thời, cần vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, không xếp thực phẩm quá kín để đảm bảo luồng khí lạnh lưu thông.

Khi nào nên bỏ thức ăn dù vẫn còn trong tủ lạnh?

Thức ăn để trong tủ lạnh không phải lúc nào cũng an toàn. Nên bỏ ngay nếu thực phẩm có mùi chua, hôi, bề mặt nhớt, đổi màu, mốc, hộp phồng hoặc rò rỉ, hay không nhớ thời gian bảo quản. Không nên nếm thử để kiểm tra vì một số vi khuẩn, độc tố không làm thay đổi rõ rệt mùi vị. Nếu xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau khi ăn, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.