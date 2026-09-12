Loại rau nấu canh phổ biến được nhiều người yêu thích nhưng 4 nhóm người này cần thận trọng

Đối với nhiều gia đình, rau ngót thường được dùng làm món luộc, nấu canh cùng thịt băm vừa là món ăn bổ dưỡng lại dễ ăn, bổ sung chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại thực phẩm khác, rau ngót cũng phải đưa vào chế độ ăn một cách phù hợp với từng người và từng chế độ ăn. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), có 4 nhóm người cần thận trọng, tránh sử dụng rau ngót với số lượng lớn.

4 nhóm người cần lưu ý khi ăn rau ngót

Phụ nữ mang thai không tự ý ăn rau ngót với số lượng lớn

Theo BS Bình, đối với phụ nữ mang thai đặc biệt là trong khoảng giai đoạn đầu thai kỳ nên thận trọng khi sử dụng loại rau này. Trong rau ngót có chứa papaverin làm kích thích co bóp tử cung, dễ dẫn đến nguy cơ sảy thai. Chính vì vậy, người mang thai không nên tự ý sử dụng rau ngót sống hay uống sinh tố rau ngót với số lượng lớn trong khoảng thời gian mang thai.

Nếu trong thời gian mang thai và có tình trạng sức khoẻ đặc biệt, phụ nữ cần phải trao đổi với bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp, không tự ý áp dụng các phương pháp có rau ngót theo kinh nghiệm truyền miệng.

Rau ngót là loại rau phổ biến trong các mâm cơm nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. (Ảnh minh hoạ)

Người có vấn đề về xương hoặc chuyển hoá canxi nên ăn ở mức độ vừa phải

Một số những thành phần có trong rau ngót có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu khoáng chất nếu sử dụng quá nhiều. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề về xương, loãng xương, thiếu canxi hoặc đang áp dụng chế độ ăn cần kiểm soát khoáng chất không nên sử dụng rau ngót thường xuyên với số lượng lớn.

Thay vào đó nên xây dựng khẩu phần ăn đa dạng và cân đối, đảm bảo tình trạng sức khoẻ dinh dưỡng của cơ thể. Trong trường hợp người bệnh đang điều trị bệnh hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát khoáng chất trong chế độ ăn, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ, tránh việc tự thay đổi chế độ khẩu phần ăn.

Người lớn tuổi, người ăn uống kém hoặc dễ mất ngủ

Đối với người lớn tuổi, người đang ăn uống kém, cơ thể yếu hoặc có vấn đề về giấc ngủ, không nên tự ý sử dụng rau ngót sống hay nước ép rau ngót với lượng lớn. Đặc biệt, khi cơ thể đang trong tình trạng chán ăn hoặc sức khỏe không ổn định, việc lựa chọn thực phẩm cần dựa trên nhu cầu dinh dưỡng tổng thể thay vì tập trung quá mức vào một loại rau. Rau ngót có thể được sử dụng trong khẩu phần nếu phù hợp, nhưng nên ưu tiên cách chế biến và lượng ăn hợp lý.

Người có tiền sử sỏi thận không nên ăn nhiều rau ngót

Đối với những người từng bị sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalat, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu oxalat có thể không phù hợp. Nhóm người này nên chú ý đến tổng lượng oxalat trong chế độ ăn và lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng bệnh. Nếu có tiền sử sỏi thận hoặc đang điều trị bệnh, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn cụ thể thay vì tự kiêng khem hoặc sử dụng một loại thực phẩm với lượng lớn.

Những lưu ý trên không có nghĩa rau ngót là thực phẩm mà tất cả mọi người đều phải tránh. Điều quan trọng là sử dụng thực phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của cơ thể và không lạm dụng bất kỳ một loại thực phẩm nào. Với người khỏe mạnh, rau ngót có thể được sử dụng trong chế độ ăn theo cách chế biến và lượng ăn phù hợp.

Đối với phụ nữ mang thai, người có bệnh lý xương, rối loạn chuyển hóa khoáng chất, người lớn tuổi, người ăn uống kém hoặc có tiền sử sỏi thận, việc điều chỉnh khẩu phần nên được cân nhắc dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể.

Theo BS Bình, thay vì tìm kiếm một loại thực phẩm có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, chế độ ăn cân đối và đa dạng mới là nền tảng quan trọng của dinh dưỡng hợp lý. Nếu thuộc nhóm có bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt, người dân không nên tự ý sử dụng rau ngót sống, nước ép rau ngót hoặc ăn loại rau này với lượng lớn trong thời gian dài. Khi cần thiết, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.