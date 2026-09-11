Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3173 về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vắng mặt tại cơ quan.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế được ủy quyền phụ trách, điều hành công việc của Sở Y tế trong thời gian ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vắng mặt tại cơ quan.

Ông Nguyễn Đình Hưng được ủy quyền điều hành Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Đình Hưng có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Sở Y tế theo Quy chế làm việc của Sở Y tế và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Hưng cũng từng được giao điều hành Sở Y tế Hà Nội vào ngày 29/3/2024 khi bà Trần Thị Nhị Hà, khi đó là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao nhiệm vụ mới.