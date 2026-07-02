Vợ hút nọc rắn cứu chồng rồi cùng nhập viện vì ngộ độc

Theo báo Nhân dân điện tử Trung Quốc ngày 27/6, vụ việc xảy ra tại huyện Nguyên Dương, tỉnh Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Người chồng đang nhổ cỏ trên ruộng thì bị một con rắn hổ mang ẩn trong bụi cỏ cắn vào tay. Chỉ ít phút sau, vết thương sưng đau, ông xuất hiện triệu chứng chóng mặt, mệt lả và suy nhược.

Hoảng sợ trước tình trạng của chồng, người vợ nhớ đến cảnh trong phim truyền hình, nơi nhân vật dùng miệng hút nọc rắn để cứu người. Tin rằng đây là cách xử lý đúng, bà lập tức cúi xuống hút nọc từ vết cắn.

Sau khi người chồng được đưa đến bệnh viện, người vợ bắt đầu có cảm giác tê ở môi và lưỡi. Triệu chứng nhanh chóng lan lên mặt rồi xuống tay, chân. Đến hôm sau, bà đau nhức toàn thân, người mệt mỏi nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà.

Rắn hổ mang thường gặp tại châu Hồng Hà. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà

Kết quả kiểm tra cho thấy người chồng bị ngộ độc do nọc rắn hổ mang. Trong khi đó, người vợ cũng bị nhiễm độc vì nọc rắn tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc miệng, tạo điều kiện để chất độc nhanh chóng xâm nhập vào máu.

Các bác sĩ cho biết nếu chậm điều trị, cả hai có thể gặp những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp hoặc rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng.

Sau khi xác định đây là trường hợp bị rắn hổ mang cắn, êkíp y tế lập tức tiêm huyết thanh kháng nọc cho cả hai bệnh nhân, đồng thời xử lý vết thương, truyền dịch, dùng thuốc hỗ trợ và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng của hai vợ chồng dần ổn định, các triệu chứng tê bì giảm hẳn và cả hai được xuất viện.

Bàn tay của bệnh nhân sau khi bị rắn độc cắn. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà.

Qua vụ việc, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng miệng hút nọc rắn, không rạch vết thương, chườm đá hay tự ý tiêm thuốc khi bị rắn độc cắn. Những cách sơ cứu này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc khiến người sơ cứu cũng bị nhiễm độc nếu niêm mạc miệng có vết xước hoặc tổn thương.

Khi bị rắn độc cắn, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động để làm chậm quá trình nọc độc lan truyền, đồng thời nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế có khả năng điều trị rắn độc cắn để được tiêm huyết thanh kháng nọc càng sớm càng tốt.