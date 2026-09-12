Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế: Bệnh nhân tăng lên hơn 100 người, thành phố khẩn trương vào cuộc

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP.Huế), đến tối 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận điều trị 95 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 13 trường hợp.

Như vậy, tổng số người được đưa đến các cơ sở y tế liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã tăng lên hơn gấp đôi so với thời điểm cập nhật chiều 11/9.

Lãnh đạo TP.Huế thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: N.M.

Các bệnh nhân đến cơ sở y tế với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng... Chẩn đoán ban đầu được xác định là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Một số trường hợp sức khỏe ổn định, sau khi được thăm khám và xử trí đã được hướng dẫn điều trị, theo dõi tại nhà.

Tối 11/9, ông Hà Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Huế và ông Phan Quý Phương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cùng lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Y tế đã trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị.

Tại bệnh viện, lãnh đạo TP.Huế yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe từng bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí đối với những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Lãnh đạo TP.Huế cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Công ty Scavi Huế để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Sacvi Huế đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: B.V.

Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ theo quy định. Việc xử lý phải bảo đảm khẩn trương, khách quan, chính xác, an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân có xu hướng ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn chưa được xác định. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục làm rõ dựa trên kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ và những thông tin liên quan.

Như tin đã đưa, vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế vào khoảng 10 giờ ngày 11/9. Đến gần 15 giờ cùng ngày, 41 người được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để kiểm tra, điều trị.

Đến 17 giờ cùng ngày, số người nhập viện liên quan vụ việc tăng lên hơn 50 trường hợp...