Món ăn nhẹ bác sĩ tim mạch dùng mỗi ngày để tốt cho tim

Theo chuyên gia, trứng luộc giàu protein, tương đối ít calo và dễ kết hợp với nhiều loại gia vị. Đây cũng là thực phẩm nguyên chất, có thể thay thế những món ăn nhẹ chế biến sẵn trong chế độ ăn hằng ngày.

Vì sao trứng luộc tốt cho sức khỏe tim mạch?

Không nhất thiết làm tăng cholesterol

Một trong những băn khoăn phổ biến là lòng đỏ trứng chứa cholesterol, vậy ăn trứng có làm tăng cholesterol trong máu hay không? Theo chuyên gia, câu chuyện phức tạp hơn. Trứng có thể làm tăng cholesterol HDL, được gọi là cholesterol “tốt”, đồng thời có thể làm thay đổi kích thước của các hạt cholesterol LDL.

Nhìn chung, trứng được đánh giá là trung tính hoặc có lợi nhẹ đối với các chỉ số lipid máu. Các yếu tố khác trong chế độ ăn, đặc biệt là chất béo bão hòa và chất xơ, cũng có ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong máu. Do đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ chấp nhận việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày.

Trứng luộc giàu protein, tương đối ít calo và dễ kết hợp với nhiều loại gia vị (Ảnh Getty)

Ít calo

Một quả trứng gà lớn chỉ chứa khoảng 72 calo. Theo chuyên gia, ăn một hoặc hai quả trứng chỉ bổ sung khoảng 75-150 calo, trong đó phần đáng kể đến từ protein. Đây là một điểm cộng đối với bữa ăn nhẹ, đặc biệt với những người đang chú ý đến lượng calo nạp vào cơ thể.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, bởi thừa cân và béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đồng thời liên quan đến huyết áp cao, viêm và đường huyết tăng.

Giàu protein

Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 6g protein chất lượng cao. Theo chuyên gia, protein giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và từ đó có thể hạn chế cảm giác thèm ăn vặt sau đó. Trứng cũng chứa đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được. Những axit amin này cần thiết cho quá trình xây dựng cơ bắp.

Khi tuổi tác tăng lên, duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp càng trở nên quan trọng. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Mỹ giai đoạn 2025-2030 được bài viết dẫn lại, người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 1,2-1,6 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Là thực phẩm nguyên chất, tiện lợi

Thời điểm ăn nhẹ thường là lúc nhiều người lựa chọn các thực phẩm chế biến sẵn. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Trứng luộc là một thực phẩm nguyên chất, đồng thời rất tiện lợi. Có thể luộc trứng từ tối hôm trước, bảo quản và mang theo để dùng vào ngày hôm sau.

Để tăng hương vị, có thể thêm tiêu đen, hoặc bột ớt thay vì dùng nhiều muối. Theo chuyên gia, các loại gia vị nói chung đều có thể sử dụng nếu không bổ sung thêm muối. Bột ớt vừa giúp món ăn đậm đà hơn, vừa chứa các hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa và giảm viêm.

Làm thế nào để xây dựng món ăn nhẹ tốt cho tim?

Ngoài trứng luộc, bạn có thể lựa chọn các món ăn nhẹ dựa trên một số nguyên tắc:

Bổ sung chất béo lành mạnh: Chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa có thể giúp cải thiện cholesterol, giảm huyết áp và giảm viêm. Có thể tìm thấy chúng trong cá ngừ đóng hộp, các loại hạt và nhiều thực phẩm khác.

Hạn chế chất béo bão hòa: Ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim. Vì vậy, nên hạn chế các món như bánh quy, kem và đồ chiên.

Ăn ít muối: Lượng natri cao khiến cơ thể giữ nước, từ đó làm tăng áp lực lên mạch máu và huyết áp. Khi lựa chọn thực phẩm đóng gói, nên chú ý lượng natri hoặc ưu tiên các thực phẩm tự nhiên ít natri như trái cây và rau củ.

Tăng chất xơ: Chất xơ có thể liên kết với các hạt cholesterol và hỗ trợ đào thải chúng khỏi cơ thể. Đậu, bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt và các loại quả mọng là những lựa chọn giàu chất xơ.

Không chỉ chú ý đến món ăn nhẹ

Sức khỏe tim mạch không chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn món ăn nhẹ. Theo chuyên gia, nên kiểm soát tổng lượng calo hằng ngày để duy trì cân nặng phù hợp. Đồng thời, hãy duy trì hoạt động thể chất mà bạn yêu thích và có thể thực hiện lâu dài. Giấc ngủ cũng rất quan trọng. Ngủ đều đặn, chất lượng, khoảng 7-9 giờ mỗi đêm có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Trứng luộc là lựa chọn đơn giản cho bữa ăn nhẹ

Trứng luộc có thể là một món ăn nhẹ tiện lợi, giàu protein và tương đối ít calo. Quan trọng hơn, món ăn này có thể thay thế nhiều loại đồ ăn nhẹ chế biến sẵn vốn chứa nhiều chất béo bão hòa, natri hoặc đường.

Tuy nhiên, một món ăn đơn lẻ không quyết định sức khỏe tim mạch. Một chế độ ăn tổng thể với ít chất béo bão hòa, ít natri, nhiều chất xơ và có chất béo không bão hòa lành mạnh, kết hợp vận động và ngủ đủ giấc, mới là nền tảng quan trọng.