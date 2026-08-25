Gia Lai làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến trên 100 người nhập viện

105 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của UBND phường An Khê, từ chiều 24/8, Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận nhiều bệnh nhân có các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Qua xác minh ban đầu, những người này cho biết đã mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ số 1041 đường Quang Trung, phường An Khê, trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23/8 đến 21 giờ ngày 24/8.

Bánh mì gồm nhiều thành phần như: pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Khê chỉ đạo Trạm Y tế phường và Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê xác minh vụ việc.

Đoàn kiểm tra đã làm việc tại cơ sở kinh doanh, lập biên bản và yêu cầu tạm ngừng hoạt động để chờ kết quả điều tra.

Tới 15 giờ ngày 25/8, đã có 105 người nhập viện vời các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã lấy, niêm phong và bảo quản lạnh 12 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì, gồm dưa leo, rau thơm, pa tê, chả cá chiên, chà bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Một mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được lấy để gửi kiểm nghiệm.

Chủ hộ kinh doanh cung cấp thông tin, cơ sở hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, cung ứng ra thị trường trung bình khoảng 200 ổ bánh mì các loại. Hiện cơ sở đã tạm ngừng kinh doanh để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Các bệnh nhân đang được điều trị, cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê.

Bác sĩ Trần Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê cho biết, trong số 105 bệnh nhân nhập viện, hiện có 21 người đã giảm triệu chứng, được ra viện. Hiện 84 người khác tiếp tục được điều trị.