Ăn nấm rừng, người chồng tử vong, 3 mẹ con vẫn đang nhập viện

Chiều 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, anh Y.D. (SN 1992, trú xã D’Ran) đã tử vong do ngộ độc nấm rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 ngày trước, gia đình anh D. hái nấm mọc tự nhiên trong rừng mang về chế biến làm thực phẩm. Sau bữa ăn, anh D. và vợ là chị H. (SN 1995) cùng 2 người con sinh năm 2012 và 2018 đồng loạt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu và cơ thể suy kiệt.

Hai con của anh D. đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng do tình trạng diễn biến nặng.

Trong số các bệnh nhân, anh D. bị ngộ độc nghiêm trọng nhất. Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, phải lọc máu và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do độc tố đã gây tổn thương nặng các cơ quan nội tạng, anh D. tử vong vào sáng 15/6.

Hiện sức khỏe của chị H. vẫn còn yếu, đang được theo dõi, điều trị. Hai người con đã ổn định và qua cơn nguy hiểm.

Theo ngành y tế, nhiều loại nấm độc trong tự nhiên có hình dáng rất giống các loại nấm ăn thông thường, khiến người dân dễ nhầm lẫn khi thu hái. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ nấm độc cũng có thể gây tổn thương gan, thận cấp tính, có thể dẫn đến tử vong.

Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận hàng chục trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng nấm tự hái trong rừng.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nấm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được nhận diện chính xác để tránh những hậu quả đáng tiếc.