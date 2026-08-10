Ăn thịt chuột, ba chị em nguy kịch do ngộ độc

Ngày 10/8, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 3 trường hợp được chuyển đến với chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu. Cụ thể, 3 trường hợp là 3 chị em. Chị lớn V. (10 tuổi), H. (9 tuổi), bé trai A. (7 tuổi).

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khoảng một tuần trước khi nhập viện, cả 3 trẻ được gia đình cho ăn thịt chuột đồng hằng ngày. Đến ngày thứ 7, cả ba trẻ cùng xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và các vết bầm da rải rác ở tay, đùi, cẳng chân, mông và bụng. Riêng bé Â. có biểu hiện nặng hơn với nôn ra máu đen, bụng chướng và tiểu đỏ.

Em trai út tên Â. được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột nghi loại siêu warfarin, biểu hiện nặng nhất xuất huyết da niêm, nội tạng, suy hô hấp, được điều trị tích cực, phục hồi dần.

Gia đình đã đưa các trẻ đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu, điều trị bằng truyền dịch và kháng sinh. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 đều bị rối loạn đông máu ngoại sinh (PT) trên 20 giây, chỉ số INR trên 3.

Do tình trạng nặng, các trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột nghi nhóm siêu warfarin - chất kháng vitamin K có tác dụng kéo dài, có thể tồn tại nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong mô cơ thể. Các trẻ được rửa dạ dày, uống than hoạt tính, theo dõi chức năng đông máu hằng ngày. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng dần.

Các bác sĩ điều trị bằng vitamin K1 truyền tĩnh mạch, sau đó chuyển sang vitamin K1 đường uống liều cao 20 mg mỗi 6 giờ. Đồng thời, các bệnh nhi được điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm và theo dõi sát tình trạng xuất huyết. Riêng bé A. Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy do tràn máu màng phổi hai bên gây suy hô hấp. Bệnh nhi được truyền huyết tương tươi đông lạnh và truyền máu do xuất huyết nặng. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy trẻ bị tràn máu màng phổi, tiểu máu, nôn ra máu, tụ máu quanh bao thận và khoang sau phúc mạc.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của cả 3 bệnh nhi ổn định dần, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, các chỉ số đông máu trở về gần mức bình thường. Bé A. đã được cai máy thở. Các bệnh nhi tiếp tục được điều trị vitamin K1 đường uống và theo dõi ít nhất 5 ngày sau khi ngừng thuốc.

Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, việc theo dõi kéo dài là cần thiết bởi chất siêu warfarin có thể tồn tại lâu trong mô cơ thể, khiến tình trạng rối loạn đông máu có nguy cơ tái diễn.

“Qua trường hợp trên, chúng tôi khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và cấp phép theo quy định. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, bầm tím hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân sau khi ăn uống, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời”, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo.