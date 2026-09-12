Cỗ cưới toàn món xịn sò, thực khách lại mê món được chế biến từ loại rau "quốc dân" chợ nào cũng bán

Nộm rau muống tép - món ăn thời thơ ấu bao thế hệ

Với 9 món hấp dẫn, thực đơn cỗ cưới mở đầu bằng súp hải sâm, tiếp đến là nộm rau muống tép. Các món chính lần lượt gồm ba ba om chuối đậu ăn kèm bún, tôm he biển chiên bơ tỏi, gà rút xương, bò Hokubee sốt tiêu dùng cùng bánh bao, cá lăng nướng riềng. Cuối cùng là khoai tây chiên và xôi kê.

Các món được bày trên bàn kính hình tròn có đế xoay ở giữa. Cách sắp xếp này giúp thực khách ngồi ở nhiều vị trí đều có thể xoay bàn để chọn món mình thích, thay vì phải với tay qua người bên cạnh. Mâm cỗ khá hài hòa và tinh tế không chỉ cho người lớn mà còn phù hợp với cả trẻ em.

Mâm cỗ cưới 9 món tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nhật Hà

Những món như gà rút xương, khoai tây chiên hay bánh bao ăn cùng bò sốt tiêu được trẻ em yêu thích. Người lớn có thể thưởng thức súp hải sâm, ba ba om chuối đậu, cá lăng nướng hay tôm chiên bơ tỏi. Mỗi món một mang một hương vị đặc trưng khiến hầu hết người tham dự bữa tiệc tấm tắc ngợi khen.

Trong số 9 món xịn sò trong bữa tiệc, có một món dân dã, giản dị lại gây chú ý đặc biệt đó là món nộm rau muống tép.

Chị Nguyễn Hà Linh (thực khách từ Hà Nội, bạn của cô dâu) cho biết, chị chưa từng ăn món này, nên ngay lần đầu thưởng thực tại tiệc cưới, món nộm rau muống tép đã tạo ấn tượng cho chị.

Nộm rau muống tép là món ăn dân dã nhưng được hầu hết thực khách yêu thích. Ảnh: Nhật Hà

“Tôi không nghĩ một món nộm với những nguyên liệu giản dị như vậy lại có thể đánh thức vị giác trong tôi đến thế. Rau muống giòn, ngọt, nhai sần sật, lạc rang béo bùi quyện với vị ngọt của tép đồng, thêm chút thơm cay của rau kinh giới, rau ngổ và vị chua cay vừa miệng của nước trộn … khiến tôi và nhiều thực khách mê mẩn.

Chính vì thế đĩa nộm rau muống tép đã hết veo đầu tiên trong bàn tiệc 9 món. Nhất định khi trở về Hà Nội, tôi sẽ làm món này cho gia đình thưởng thức”, chị Linh nói.

Anh Trần Gia An (50 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, tiệc cưới thường có nhiều món đặc sản vùng miền, nhưng đĩa nộm rau muống tép lại khiến anh bất chợt thương nhớ tuổi thớ, nhớ quay quắt căn bếp của mẹ - nơi mỗi chiều luôn có mùi thức ăn thơm thơm.

Đó là căn bếp không rộng, nhưng lúc nào cũng ấm hơi người. Mẹ anh đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt nhặt rau, thái nguyên liệu. Tiếng dao thớt lách cách, xen tiếng xoong nồi va vào nhau. Trên bếp, chảo mỡ nóng tí tách khi mẹ cho hành, tỏi vào phi, mùi thơm lập tức dậy lên, quyện với mùi rau, mùi gia vị, khiến các thành viên như được đánh thức sau một ngày dài lao động, học tập.

“Ngày ấy, những món mẹ nấu rất giản đơn, nhiều khi chỉ là mớ rau hái ngoài vườn, ít tép đồng hay giỏ cá vụn. Vậy mà đến giờ tôi vẫn nhớ mùi thơm từ căn bếp ấy”, anh An ngậm ngùi.

Rau kinh giới - gia vị không thể thiếu

Bà Phạm Hải Hòa (70 tuổi, người từng có thời gian dài nấu ăn cho một cơ quan tại Hưng Yên) chia sẻ, nguyên liệu làm món nộm rau muống tép khá đơn giản, gồm rau muống non, tép đồng, lạc/đậu phộng rang, tỏi, ớt, nước mắm, chanh, đường và đặc biệt là rau kinh giới. Nếu người nấu thích rau ngổ, cũng có thể cho thêm vài cọng.

“Rau kinh giới là thứ không thể thiếu, được xem như “linh hồn” của món nộm rau muống tép, nếu thiếu rau kinh giới, món ăn này coi như chẳng thể trọn vị. Mùi thơm đặc trưng của loại kinh giới kết hợp với vị giòn ngọt của rau muống, tép đồng béo ngọt, lạc rang bùi bùi và chút mắm tôm tạo nên món ăn dân dã nhưng lại trở thành đặc sản khiến nhiều người mê mẩn”, bà Hòa nói.

Các món ăn được trình bày tinh tế và hấp dẫn. Ảnh: Nhật Hà

Theo bà Hòa, rau muống nên chọn loại non, cọng nhỏ để khi làm nộm có độ giòn, ngọt và ít nhớt. Rau nhặt bỏ bớt lá, rửa sạch. Tép đồng nhặt bỏ sạn, rửa sạch rồi để ráo. Lạc rang chín, giã hơi dập để khi trộn vẫn giữ được độ bùi.

Một trong những khâu quyết định độ ngon của món nộm là xử lý rau. Nước được đun sôi, thêm một chút muối rồi cho rau muống vào chần khoảng 30 giây. Rau sau đó vớt ra, thả ngay vào thau nước đá để giữ màu xanh và độ giòn, rồi để ráo. Khi rau đã ráo nước, lấy kéo cắt thành từng khúc vừa ăn.

Tép được rang sau khi phi thơm tỏi. Khi tép săn lại, chuyển sang màu đỏ tươi thì nêm một chút nước mắm, hạt nêm và tiêu cho dậy mùi. Không nên rang quá lâu để tép không bị khô.

Thực đơn 9 món tại tiệc cưới. Ảnh: Nhật Hà

Phần nước trộn được pha theo tỷ lệ 2-3-5, gồm 2 phần nước mắm, 3 phần chanh và 5 phần đường. Tỏi, ớt giã nhỏ rồi cho vào hỗn hợp, khuấy cho các vị hòa quyện trước khi trộn với rau muống.

Điểm đặc biệt của món nộm là nên thêm một chút mắm tôm. Theo bà Hòa, chỉ cần cho một lượng vừa phải, mắm tôm sẽ giúp món ăn đậm đà hơn và có hương vị đặc trưng không lẫn với bất kỳ món ăn nào.

Rau kinh giới được cắt khúc, cho vào cùng lạc rang rồi trộn với rau muống. Sau cùng mới cho tép đã rang vào, đảo nhẹ tay để các nguyên liệu quyện đều mà rau không bị nát.

“Rau muống, tép, rau kinh giới, lạc rang… đều là những nguyên liệu vốn rất quen thuộc và dễ dàng mua được bởi giá thành rẻ và chợ nào cũng bán, nhưng khi kết hợp với nhau lại trở thành món ăn ngon, chống ngấy hiệu quả, đặc biệt là những mâm cỗ có nhiều sơn hào hải vị”, bà Hòa chia sẻ.