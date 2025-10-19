Vì sao phụ nữ dễ mắc bệnh tuyến giáp hơn nam giới?

Trong cuộc sống hiện đại, các rối loạn liên quan đến tuyến giáp đang trở thành mối quan tâm đáng chú ý đối với sức khỏe phụ nữ. Tuy chỉ là một tuyến nhỏ hình cánh bướm nằm ở đáy cổ, tuyến giáp lại giữ vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng của cơ thể như điều tiết quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến mức năng lượng, tâm trạng và đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Lý do phụ nữ dễ mắc bệnh tuyến giáp hơn nam giới

Hệ nội tiết ở phụ nữ được đánh giá phức tạp hơn nam giới do sự biến động liên tục của nồng độ hormone trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Theo Viện Quốc gia về Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ, chu kỳ kinh nguyệt, thai kỳ và thời kỳ mãn kinh đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tuyến giáp - một tuyến nội tiết quan trọng trong cơ thể.

Theo Health Shots, trong suốt chu kỳ kinh nguyệt, nồng độ các hormone như estrogen và progesterone thay đổi liên tục. Những dao động này có thể tác động đến quá trình sản xuất hormone tuyến giáp. Hiệp hội Tuyến giáp Mỹ cho biết khi nồng độ estrogen tăng cao, cơ thể có xu hướng giảm khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả hormone tuyến giáp. Hệ quả là, phụ nữ có thể gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, tăng cân hoặc cảm giác đầu óc mơ hồ, ngay cả khi kết quả xét nghiệm máu vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

"Phụ nữ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh lý tự miễn, chẳng hạn như viêm tuyến giáp Hashimoto - một tình trạng trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm vào chính tuyến giáp của cơ thể", chuyên gia dinh dưỡng chức năng Mugdha Pradhan (Ấn Độ) nói. Cũng theo bà, điều này khiến phụ nữ dễ mắc suy giáp - một rối loạn nội tiết phổ biến gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và chất lượng sống.

Ảnh: Deposit Photos

Ngoài ra, phụ nữ có thể gặp những thay đổi đáng kể về chức năng tuyến giáp trong thời kỳ mang thai và sau sinh. Khi mang thai, cơ thể cần nhiều hormone tuyến giáp hơn để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Theo các chuyên gia, nếu người mẹ có mức dưỡng chất thấp hoặc đã có vấn đề về tuyến giáp từ trước, nguy cơ gặp các tình trạng như suy giáp hoặc viêm tuyến giáp sau sinh sẽ tăng cao. Tình trạng này có thể gây mất cân bằng nội tiết tạm thời và cần được theo dõi cẩn thận, thậm chí can thiệp điều trị nếu cần thiết, theo Viện Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS).

Các vấn đề về tuyến giáp không chỉ xuất phát từ yếu tố sinh học hay môi trường mà còn liên quan mật thiết đến cảm xúc. Theo Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine), nhiều phụ nữ phải đối mặt với áp lực từ các chuẩn mực xã hội và gánh vác trách nhiệm gia đình, khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng. Tình trạng căng thẳng kéo dài làm hệ thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác, từ đó gây rối loạn hệ miễn dịch và làm trầm trọng thêm các bệnh tự miễn như viêm tuyến giáp Hashimoto.

Việc nhận diện và chia sẻ cảm xúc một cách lành mạnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tâm lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Các yếu tố khác gây bệnh tuyến giáp

Di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sức khỏe tuyến giáp. Theo Harvard Health, nếu trong gia đình có người từng mắc các bệnh về tuyến giáp, nguy cơ bạn gặp phải tình trạng tương tự sẽ cao hơn. Tuy nhiên, yếu tố di truyền không phải là tất cả.

Các yếu tố môi trường như căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống mất cân bằng hay tiếp xúc với độc tố cũng góp phần không nhỏ làm tăng nguy cơ rối loạn tuyến giáp.

Căng thẳng kéo dài khiến nồng độ cortisol - hormone stress - tăng cao, từ đó gây rối loạn quá trình sản xuất hormone trong cơ thể. Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu hụt các khoáng chất thiết yếu như i ốt, selen và kẽm cũng làm suy giảm chức năng tuyến giáp, theo The Journal of Nutrition.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện và tinh bột trắng còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm và mất cân bằng nội tiết - hai yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh lý tuyến giáp.

Cách điều trị các vấn đề về tuyến giáp ở phụ nữ

Để giải quyết hiệu quả các vấn đề về tuyến giáp ở phụ nữ, điều quan trọng là phải có một phương pháp tiếp cận toàn diện. Điều này không chỉ bao gồm việc dùng thuốc, mặc dù điều đó có thể cần thiết, theo Harvard Health. Nó bao gồm:

- Khôi phục sự cân bằng dinh dưỡng: Đảm bảo cơ thể bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để tuyến giáp hoạt động tốt, theo Quỹ Tuyến giáp Anh.

- Giảm viêm: Chọn những thực phẩm giúp giảm viêm trong cơ thể, theo Harvard Health.

- Kiểm soát căng thẳng: Áp dụng các bài tập chánh niệm để giúp duy trì sự cân bằng cảm xúc.

- Hỗ trợ sự cân bằng nội tiết tố: Xây dựng một lối sống hỗ trợ hệ thống nội tiết của bạn.

Phụ nữ sử dụng các liệu pháp toàn diện này thường cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, tâm trạng ổn định và nhận thấy sự cải thiện về da và tóc. Họ cũng trải nghiệm sự cân bằng tốt hơn trong quá trình trao đổi chất.