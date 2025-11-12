9 nguyên nhân âm thầm làm tổn hại tuyến giáp

Tuyến giáp không chỉ kiểm soát quá trình trao đổi chất, mà còn là cơ quan điều hòa chính của năng lượng, nội tiết tố, tâm trạng, chu kỳ kinh nguyệt, tiêu hóa và thậm chí cả sức khỏe làn da. Nhưng thường ít khi chúng ta để ý đến nó, trừ khi xuất hiện vấn đề cụ thể.

Trên thực tế, tuyến giáp sẽ chịu ảnh hưởng với những gì chúng ta ăn, cách chúng ta ngủ, và thậm chí cả những gì chúng ta hít thở mỗi ngày. Dưới đây là những tác nhân âm thầm làm tổn thương tuyến giáp ai cũng cần phải biết:

1. Căng thẳng

Căng thẳng tâm lý hoặc sinh lý kéo dài có thể làm thay đổi cân bằng tuyến giáp theo hướng giảm khả năng hấp thụ hormone. Đây là một cơ chế liên quan đến căng thẳng kéo dài với tình trạng mệt mỏi và chậm chuyển hóa.

2. Thuốc bảo vệ thực vật

Nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật (clo hữu cơ, photphat hữu cơ, pyrethroid) có thể liên kết với các thụ thể hormone, làm thay đổi nồng độ hormone tuyến giáp lưu thông và gây gánh nặng cho quá trình giải độc, đặc biệt là khi tiếp xúc lâu dài dù ở mức độ thấp.

3. Không ngủ đủ giấc

Giấc ngủ rất cần thiết cho việc điều hòa trục tuyến giáp. Trong một nghiên cứu lớn ở người trưởng thành tại Mỹ, thời gian ngủ ngắn hơn 7 giờ có liên quan đến việc suy giảm tuyến giáp. Nếu bạn thường xuyên cắt giảm giấc ngủ, tuyến giáp có thể đang giảm khả năng sản xuất hormone hoặc chuyển hóa sai hormone mà không có dấu hiệu rõ ràng.

4. Ăn không đủ hoặc nhịn ăn gián đoạn

Khi lượng calo nạp vào giảm hoặc việc nhịn ăn trở nên thường xuyên, cơ thể sẽ giảm việc sản xuất hormone tuyến giáp, để bảo tồn năng lượng. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất mà cơ thể gần như không phát ra tín hiệu rõ ràng.

5. Tập thể dục quá sức

Luyện tập quá mức trong thời gian dài mà không có thời gian phục hồi thích hợp sẽ gây ra căng thẳng sinh lý kéo dài. Quá trình phục hồi chậm lại và các dấu hiệu liên quan đến tuyến giáp có thể thay đổi, dẫn đến mệt mỏi, giảm hiệu suất và chậm quá trình trao đổi chất.

6. Thiếu vitamin D, kẽm hoặc sắt

Vitamin D điều chỉnh cân bằng miễn dịch (có liên quan đến bệnh tuyến giáp tự miễn), sắt cần thiết cho hoạt động của peroxidase tuyến giáp, kẽm hỗ trợ deiodinase và thụ thể hormone. Thiếu hụt bất kỳ chất dinh dưỡng nào trong số này đều có thể làm suy yếu quá trình tổng hợp, chuyển hóa hoặc điều hòa miễn dịch của tuyến giáp.

7. Hàm lượng selen hoặc magie thấp

Selen rất cần thiết cho các enzyme deiodinase và các selenoprotein chống oxy hóa trong tuyến giáp. Thiếu hụt magiê cũng liên quan đến quá trình chuyển hóa.

8. Sản phẩm chăm sóc da

Nhiều sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc da có chứa paraben, phthalate và phenol, những chất này được hấp thụ qua da và chúng có thể là tác nhân gây căng thẳng tuyến giáp ở mức nhất định.

9. Các sản phẩm tẩy rửa

Chất tẩy rửa và lớp hoàn thiện vải có thể chứa alkylphenol ethoxylate (NPE), xạ hương tổng hợp và phthalate liên kết với hương liệu. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và tế bào cho thấy, một số chất trong số này có thể đối kháng với tín hiệu thụ thể tuyến giáp, vì vậy chúng là một gánh nặng nội tiết tiềm ẩn.