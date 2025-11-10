4 thức uống buổi sáng tốt cho người mắc bệnh tuyến giáp

Duy trì một thói quen buổi sáng ổn định rất quan trọng, giúp điều hòa năng lượng trong suốt cả ngày. Điều này càng có ý nghĩa với những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người gặp vấn đề chuyển hóa như rối loạn tuyến giáp. Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe Ruchika Gupta, người có bằng tiến sĩ và là Giám đốc điều hành Unlimitr, chia sẻ với rằng các thói quen buổi sáng khoa học có thể giúp hỗ trợ chức năng tuyến giáp và duy trì năng lượng ổn định.

"Tôi nhận thấy ngay cả những nghi thức buổi sáng nhỏ nhất cũng tạo ra khác biệt lớn đối với những người đang kiểm soát tình trạng rối loạn tuyến giáp", bà nói. "Thực sự, buổi sáng có thể quyết định cách tuyến giáp và mức năng lượng được vận hành trong suốt cả ngày".

Bà gợi ý 4 thức uống buổi sáng dưới đây tốt cho người gặp vấn đề về tuyến giáp:

1. Nước chanh ấm pha một chút muối khoáng

Một cốc nước ấm với chanh giúp kích hoạt tiêu hóa và cải thiện khả năng bù nước, điều mà những người gặp vấn đề tuyến giáp thường khó duy trì. Có thể cho thêm một chút muối khoáng vì nó chứa các khoáng chất như magie và kali, cần thiết cho sự cân bằng hormone.

2. Trà lá chùm ngây (Moringa)

Chùm ngây, phổ biến trong góc bếp Ấn Độ, giàu chất chống oxy hóa, kẽm và sắt. Giúp hỗ trợ mức hormone tuyến giáp và hạn chế tổn thương tế bào tuyến giáp do stress oxy hóa.

3. Nước hạt thì là, rau mùi

Loại nước này giúp giảm đầy bụng và hỗ trợ chức năng gan, cơ quan chịu trách nhiệm chuyển T4 (thyroxine) thành hormone T3 (triiodothyronine) hoạt động.

T4 và T3 là hai hormone chính của tuyến giáp. T4 là dạng "dự trữ" được tuyến giáp tiết ra nhiều và sau đó được chuyển đổi thành T3 ở các mô cơ thể. T3 là dạng hoạt động mạnh, điều hòa trao đổi chất, năng lượng, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và nhiều chức năng khác. Việc duy trì mức T3 và T4 cân bằng là rất quan trọng, vì thiếu hay thừa đều có thể gây rối loạn sức khỏe.

Để làm hỗn hợp nước này, chỉ cần ngâm hạt qua đêm, đun sôi vào buổi sáng và uống khi còn ấm.

4. Nước dừa pha một chút quế

Loại thức uống này giúp bù điện giải và ổn định đường huyết, cả hai đều quan trọng để hỗ trợ chức năng tuyến giáp và duy trì năng lượng. Nó đặc biệt phù hợp cho những buổi sáng khi thời tiết nóng ẩm.