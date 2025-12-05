4 thói quen ăn sáng đang “hủy hoại” đường ruột

Một bữa sáng tưởng chừng vô hại, lại có thể trở thành "kẻ thù thầm lặng" làm suy yếu hệ tiêu hóa của bạn. Theo bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia về tiêu hóa tại Đại học Harvard, nhiều người hiện nay đang có thói quen ăn sáng không đúng cách. Điều này không chỉ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ viêm mãn tính.

Bác sĩ Sethi, người được đào tạo tại Harvard Medical School và Stanford University, hiện đang công tác tại bang California, Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa sáng để bảo vệ sức khỏe đường ruột.

Bạn có những thói quen như thế này không?

1. Vừa ngủ dậy là uống cà phê ngay, không hề uống nước.

2. Thích ngũ cốc ngọt hoặc nước trái cây đóng chai.

3. Vừa đi vừa ăn, không có thời gian ngồi lại.

4. Thỉnh thoảng bỏ luôn bữa sáng vì không thấy đói.

Những thói quen tưởng như vô hại ấy lại đang bào mòn hệ tiêu hóa mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ Sethi nhấn mạnh: “Bữa sáng là khởi đầu cho hoạt động của ruột trong cả ngày. Nếu ăn sai, không chỉ khiến dạ dày yếu đi mà còn dễ gây rối loạn đường ruột, mệt mỏi kéo dài”.

Bác sĩ Sethi kể rằng, mình có một người bạn ngày nào cũng vội vã chạy cho kịp giờ tàu điện, vừa đi vừa ăn bánh bao, thường xuyên bị đầy bụng, táo bón. Sau khi thay đổi thói quen bằng cách ngồi xuống, ăn chậm, ăn đủ chất, tình trạng tiêu hóa của người này đã cải thiện rõ rệt chỉ sau vài tuần.

Bác sĩ Sethi khuyến khích thường xuyên ăn theo cách dưới đây để bảo vệ sức khoẻ đường ruột:

- 50g yến mạch không đường

- 200ml nước ấm

- 1 nắm nhỏ các loại hạt (hạnh nhân, óc chó...)

- 1 loại trái cây tươi (như việt quất, chuối, táo)

- Có thể thay thế bằng bánh mì nguyên cám, đậu phụ hoặc sữa đậu nành

Cách làm:

Cho yến mạch vào nước ấm, để yên vài phút cho nở. Thêm hạt và trái cây, khuấy đều. Ngồi xuống, ăn chậm, không vừa ăn vừa làm việc. Giá trị dinh dưỡng của bữa sáng này khoảng 200 kcal, giàu chất xơ và protein, giúp ổn định đường huyết và bảo vệ niêm mạc ruột.

Ngoài ra, bác sĩ Sethi còn khuyến khích mọi người vào buổi sáng nên uống một cốc nước ấm để “đánh thức” đường ruột. Hạn chế thực phẩm nhiều đường, chọn nguyên liệu có chỉ số GI thấp. Không nên ăn khi đang di chuyển, hãy cho dạ dày thời gian làm việc đúng cách.

Đặc biệt, những sai lầm dưới đây cần phải tránh:

- Không uống nước mà uống cà phê ngay.

- Nghĩ rằng ngũ cốc đóng gói là “lành mạnh”, trong khi nó chứa lượng đường cao.

- Ăn quá nhanh, khiến dạ dày phải quá tải.

- Nhịn ăn sáng, tưởng tiết kiệm thời gian nhưng lại khiến cơ thể uể oải, khó tập trung.