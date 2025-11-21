Dấu hiệu âm thầm cảnh báo rối loạn tuyến giáp

Tuyến giáp là một cơ quan nhỏ hình cánh bướm ở cổ nhưng lại giữ vai trò điều phối nhịp độ trao đổi chất của toàn cơ thể. Khi chức năng tuyến giáp rối loạn, nhẹ thì ảnh hưởng tâm trạng, giấc ngủ, cân nặng; nặng có thể tác động đến tim mạch, xương khớp, thậm chí dẫn tới ung thư.

Những năm gần đây, các bệnh lý về tuyến giáp có xu hướng tăng mạnh. Bệnh có thể âm thầm tiến triển mà nhiều người không hay biết. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu thường xuyên xuất hiện 5 biểu hiện bất thường dưới đây, rất có thể tuyến giáp đang "kêu cứu".

Cân nặng thay đổi rõ rệt

Hormone tuyến giáp tham gia trực tiếp vào việc điều hòa chuyển hóa cơ bản của cơ thể. Nếu hormone tiết ra quá nhiều, tốc độ chuyển hóa tăng nhanh, dù ăn uống bình thường, cân nặng vẫn có thể giảm không rõ nguyên nhân. Ngược lại, khi hormone tiết ra không đủ, quá trình chuyển hóa chậm lại, cơ thể dễ bị phù, tăng cân. Những thay đổi này thường xảy ra đột ngột và kéo dài.

Nhiều người cho rằng tăng cân là do ăn quá nhiều hoặc ít vận động mà bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố nội tiết. Nếu cân nặng của bạn dao động đáng kể trong thời gian ngắn dù không có thay đổi lối sống, đặc biệt kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, sợ lạnh và tâm trạng chán nản, bạn nên cân nhắc kiểm tra vì chức năng tuyến giáp có thể đang rối loạn.

Tim đập nhanh và run tay

Khi bị cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức), hệ thần kinh giao cảm liên tục bị kích hoạt, dẫn đến nhịp tim tăng, mất ngủ và những giấc mơ sống động. Bệnh nhân thường cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày nhưng khó ngủ vào ban đêm, cáu kỉnh, thay đổi tâm trạng và thậm chí là lo lắng không rõ nguyên nhân.

Ngược lại khi tuyến giáp suy giảm chức nặng, cơ thể sẽ có biểu hiện như phản ứng chậm, kém tập trung, buồn ngủ và mất trí nhớ. Những rối loạn cảm xúc kéo dài, mãi không cải thiện, đôi khi bị nhầm với tiền mãn kinh hoặc trầm cảm, nhưng thực tế có thể bắt nguồn từ bệnh lý tuyến giáp.

Ảnh: Deposit Photos

Khối u ở vùng cổ

Tuyến giáp nằm phía trước khí quản. Khi tuyến giáp xuất hiện nhân, phì đại hoặc bị viêm, người bệnh có thể sờ thấy một khối ở vùng cổ, hoặc cảm thấy bị chèn ép, vướng như có dị vật, thậm chí khó nuốt. Nếu khối nhân tiếp tục lớn lên, nó còn có thể chèn ép dây thần kinh thanh quản, gây khàn tiếng.

Phần lớn các nhân tuyến giáp là lành tính, nhưng một tỷ lệ nhỏ có thể là ung thư tuyến giáp. Đặc biệt, những khối u có độ cứng cao, ranh giới không rõ hoặc tăng kích thước liên tục cần được kiểm tra sớm bằng siêu âm, chọc hút tế bào... Đừng chủ quan chỉ vì chúng không gây đau.

Rối loạn sinh lý

Hormone tuyến giáp có liên quan mật thiết đến việc tiết hormone sinh dục. Ở phụ nữ, suy giáp thường dẫn đến giảm lượng kinh nguyệt, chu kỳ kéo dài hoặc vô kinh; trong khi cường giáp có thể dẫn đến kinh nguyệt sớm và tăng chảy máu. Một số người thậm chí có thể bị vô sinh.

Rối loạn chức năng tuyến giáp ở nam giới cũng ảnh hưởng đến nồng độ testosterone, biểu hiện bằng việc giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương, dẫn đến giảm khả năng sinh lý.

Da khô ráp

Rối loạn chức năng tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến mồ hôi và sự phát triển của lông tóc. Người bị suy giáp thường có biểu hiện da khô, sần sùi, móng dễ gãy, rụng tóc nhiều; đồng thời hay kèm theo sợ lạnh, tay chân lạnh. Ngược lại, cường giáp có thể gây đổ mồ hôi nhiều, da nóng ẩm, thậm chí cả các bệnh về mắt do tuyến giáp như lồi mắt và khô mắt.

Những triệu chứng này có vẻ bình thường khi xảy ra riêng lẻ, nhưng nếu chúng xuất hiện đồng thời và kéo dài, cần được chú ý và đi kiểm tra sớm.