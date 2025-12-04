Tuyệt đối không uống rượu khi đang sử dụng các loại thuốc này

Vẫn uống rượu khi đang sử dụng thuốc có thể khiến cơ thể gặp phải các “thảm họa” sức khỏe: làm suy yếu phản xạ, tăng gánh nặng cho gan và gây ra các phản ứng cực đoan. Cho dù đó là thuốc chống lo âu, thuốc cải thiện giấc ngủ, thuốc dị ứng hay thuốc giảm đau như paracetamol, các tương tác này đều có thể xảy ra.

Nhiều người cho rằng, dù đang sử dụng thuốc nhưng chỉ uống 1 ly rượu sẽ vô hại, nhưng cơ thể phải làm việc rất vất vả để phân hủy cả rượu và thuốc, gánh nặng chung này có thể thay đổi cách thức hoạt động của từng loại.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, sự kết hợp này có thể làm gián đoạn quá trình điều trị hoặc gây ra các phản ứng đột ngột, nghiêm trọng. Vì vậy, tốt nhất là tuyệt đối không uống rượu khi đang sử dụng các loại thuốc sau.

1. Thuốc chống lo âu

Các loại thuốc thường được kê đơn để điều trị lo âu, chẳng hạn như benzodiazepine, được biết là có tác dụng làm chậm hoạt động thần kinh, cho phép tâm trí tìm kiếm trạng thái bình tĩnh. Tương tự, rượu cũng tác động trực tiếp đến hệ thống thần kinh. Khi hai chất này được sử dụng cùng lúc, hệ thống thần kinh sẽ trở nên chậm hơn đáng kể.

Những người đã uống rượu khi sử dụng các loại thuốc chống lo âu miêu tả cảm giác cơ thể nặng nề và phản ứng chậm chạp ngay cả với những công việc đơn giản nhất.

Rủi ro liên quan đến sự kết hợp này không chỉ giới hạn ở việc thần kinh xử lý chậm chạp. Hơi thở có thể trở nên nông rõ rệt, làm suy giảm khả năng phối hợp các chuyển động chỉ trong vài phút. Những hoạt động hằng ngày, chẳng hạn như đi bộ hoặc leo cầu thang, cũng có thể trở thành những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, tác dụng ức chế kết hợp của các chất này có thể dẫn đến ngất xỉu hoặc suy hô hấp nguy hiểm ngay cả khi sử dụng ở liều thấp.

2. Thuốc ngủ

Thuốc ngủ hoạt động bằng cách làm giãn các đường dẫn truyền tín hiệu thức tỉnh của não. Rượu cũng tác động lên các mạch tương tự. Khi kết hợp với nhau, chúng có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ, lú lẫn và các cơn an thần sâu không giống như giấc ngủ tự nhiên.

Mặc dù khi đó có thể trông như đang trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng cơ thể đang phải cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn. Ngay cả với liều lượng nhỏ cũng có thể kéo dài tình trạng uể oải sang ngày hôm sau, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và thời gian phản ứng.

3. Thuốc kháng histamine

Các loại thuốc kháng histamine được sử dụng rộng rãi để làm giảm các triệu chứng liên quan đến cảm lạnh, ho hoặc dị ứng, có xu hướng tự nhiên gây buồn ngủ, dẫn đến cảm giác nặng mí mắt.

Khi các loại thuốc kháng histamine này được sử dụng đồng thời với rượu, tác dụng an thần được khuếch đại đáng kể, khiến việc cố gắng giữ tỉnh táo trở nên rất khó khăn. Sự kết hợp nguy hiểm này cũng cản trở nghiêm trọng các kỹ năng vận động, khiến ngay cả những khoảnh khắc lái xe ngắn ngủi hoặc vận hành các thiết bị gia dụng cơ bản cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mặc dù các loại thuốc kháng histamine mới được bào chế đã giảm tác dụng an thần, nhưng các rủi ro vẫn thường trực nếu bạn không ngừng uống rượu khi đang sử dụng thuốc.

4. Thuốc giảm đau

Paracetamol có thể trở thành mối lo ngại thực sự khi dùng chung với rượu vì 2 chất này đều có cùng một đường dẫn truyền qua gan. Đặc biệt nếu kết hợp trong thời gian dài, gan sẽ phải chịu áp lực quá lớn. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan vĩnh viễn.

5. Thuốc kháng sinh

Không phải tất cả thuốc kháng sinh đều tương tác với rượu, nhưng Metronidazole và tinidazole có thể gây đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn và nôn khi dùng chung với rượu. Phản ứng này có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút.

Cơ thể coi sự kết hợp này như một chất độc, và ngay cả một lượng nhỏ cồn, ẩn trong nước súc miệng hoặc thực phẩm lên men, cũng có thể kích hoạt cơ chế phản ứng. Trong quá trình sử dụng những loại kháng sinh này, việc kiêng rượu là yêu cầu bắt buộc.

6. Thuốc điều trị bệnh tim, tiểu đường và chống đông máu

Các loại thuốc điều trị bệnh tim, tiểu đường và chống đông máu có thể phản ứng bất thường với rượu.

- Thuốc chống đông máu có thể trở nên quá mạnh hoặc quá yếu, phá vỡ sự cân bằng cần thiết để ngăn ngừa cục máu đông.

- Thuốc trị tiểu đường có thể làm lượng đường trong máu giảm mạnh, đặc biệt là khi dùng chung với đồ uống có cồn khi bụng đói.

- Một số loại thuốc điều trị bệnh tim có thể mất tác dụng ổn định nhịp tim hoặc gây chóng mặt khi kết hợp với rượu.

Những phản ứng này khác nhau ở mỗi người, nếu vẫn uống rượu khi đang sử dụng thuốc khiến cơ thể phải chấp nhận một canh bạc nguy hiểm, có thể trả giá bằng cả mạng sống.