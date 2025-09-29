Cô gái 19 tuổi xinh đẹp, năng động bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Ân hận vì sai lầm của giới trẻ

Cô gái ung thư tuyến giáp có thói quen... thức khuya

Cô sinh viên Tiểu Linh (19 tuổi, ở Trung Quốc) được cho là có thói quen ăn uống lành mạnh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Cô hiếm không thích đồ chiên rán, tránh xa nước ngọt, đồ uống có ga và bia rượu. Hàng ngày cô luôn ăn đồ ăn mình nấu.

Trong một lần khám sức khỏe tại trường đại học, Tiểu Linh chỉ nghĩ là khám cho đủ thủ tục, nhưng bác sĩ lại phát hiện cục u bất thường ở cổ. Sau khi hỏi thêm về lối sống, nữ bác sĩ này khuyên cô đi tầm soát ung thư tuyến giáp tại bệnh viện và kết quả thật sự phát hiện khối u ác tính gần cuối giai đoạn 1.

Tiểu Linh hoảng hốt vô cùng, cô còn quá trẻ lại ăn uống lành mạnh, thậm chí ngày nào cũng tập thể dục ít nhất 15 phút để giữ dáng.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về lối sống và bệnh sử, các bác sĩ đã nghi ngờ một thói quen xấu mà cô duy trì suốt nhiều năm nay, đó là thói quen thức khuya.

Giáo sư Phó Vĩnh Thanh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Chiết Giang (Trung Quốc) cho rằng: May mắn là phát hiện sớm, bệnh nhân còn trẻ và không mắc bệnh nền, hợp tác điều trị nên ca phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công tốt đẹp, phục hồi nhanh".

4 nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp, giới trẻ cần biết để tránh

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu lượng i-ốt (có trong muối) ở những món bạn ăn vào quá nhiều sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tuyến giáp và ảnh hưởng đến sức khỏe của tuyến giáp. Đồng thời, nếu lượng i-ốt nạp vào cơ thể không đủ cũng sẽ khiến hoạt động bình thường của tuyến giáp bị ảnh hưởng.

Vì vậy, chúng ta cần kiểm soát chặt chẽ lượng i-ốt ăn vào, trong trường hợp bình thường, 6g muối mỗi ngày là đủ. Bạn không nên ăn quá nhiều một số loại hải sản như rong biển, tảo bẹ bởi hàm lượng i-ốt của chúng rất cao, tiêu thụ nhiều sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tuyến giáp.

Thường xuyên áp lực

Trong cuộc sống luôn có người hay cáu gắt, cũng có người chán nản do áp lực công việc và cuộc sống, hành vi này không ảnh hưởng gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu duy trì cảm xúc lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến việc bài tiết hormone trong cơ thể và làm xuất hiện bệnh tuyến giáp.

Do đó, mọi người, nhất là đối với một số bạn nữ phải điều chỉnh tâm lý trong cuộc sống hàng ngày, không để tâm trạng chán nản hay tức giận kéo dài.

Thức khuya thường xuyên

Giới trẻ ngày nay luôn cho rằng mình còn nhiều năng lượng, thức khuya không có gì quá nguy hiểm. Tuy nhiên, thức khuya lâu ngày sẽ làm suy giảm trí nhớ và gây rối loạn nội tiết, từ đó kích thích tuyến giáp dẫn đến hàng loạt bệnh lý tuyến giáp.

Sở dĩ như vậy là do ban đêm là thời điểm các cơ quan khác nhau trong cơ thể cần được nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì các cơ quan này sẽ không được phục hồi. Nếu tiếp tục hoạt động thức khuya sẽ tích tụ nhiều rác và chất thải trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con người.

Hay lo lắng

Ở một mức độ khác, bệnh tuyến giáp thực chất là một bệnh có liên quan khá nhiều đến tâm lý con người. Những người thích lo lắng về bản thân có nhiều khả năng mắc các bệnh về tuyến giáp và các bệnh khác hơn.

Con người khi lo lắng sẽ rất mệt mỏi, dẫn đến suy nhược tim, dễ tạo ra cảm giác sợ hãi. Tuyến giáp có liên quan đến việc kiểm soát nhịp tim, do đó, khi con người thường xuyên lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tuyến giáp. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là lo lắng.