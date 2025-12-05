Doanh nhân giảm ham muốn khi chơi pickleball 2-3 giờ/ngày, bác sĩ có câu trả lời

Ông N.P.H. (45 tuổi, doanh nhân ở Hà Nội) đến khám nam khoa tại Bệnh viện E vì suy giảm ham muốn. Tình trạng này khiến vợ ông nghi ngờ chồng có người thứ ba hoặc cho rằng ông quá sa đà vào thể thao dẫn đến kiệt sức, tình cảm vợ chồng trở nên căng thẳng.

Người đàn ông này cho biết, vài năm gần đây, ông thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng. Mong muốn cải thiện sức khỏe, ông quyết định tăng cường vận động bằng cách chạy bộ với cường độ cao và tham gia chơi pickleball thường xuyên, hy vọng việc rèn luyện sẽ giúp lấy lại phong độ. Mỗi ngày, ông H. dành 2-3 giờ trên sân tập. Cuối tuần, ông tự bổ trợ sức bền, chạy bộ thêm 15-21km.

Tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng của ông không những không cải thiện mà thậm chí còn tệ hơn. Cơ thể ông ngày càng mệt mỏi, không còn hứng thú trong chuyện chăn gối.

Tập luyện quá sức không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Q.T.

Trước những thay đổi bất thường, ông H. quyết định tới bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy ông bị mất cân bằng hormone, trong đó nồng độ testosterone giảm đáng kể. Đây là hormone then chốt quyết định sức khỏe sinh lý nam giới. Sự suy giảm này khiến cơ thể không ham muốn tình dục như trước.

Sau khi xác định vấn đề, bác sĩ hướng dẫn ông H. điều chỉnh lại cường độ tập luyện, tránh vận động quá sức, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý hơn. Nhờ tuân thủ phác đồ, sức khỏe sinh lý của người đàn ông đã dần cải thiện, đời sống vợ chồng trở lại ổn định.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, thời gian gần đây nhiều nam giới lo lắng việc chơi các môn thể thao đang “hot” như pickleball có thể làm giảm ham muốn tình dục hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý. Tuy nhiên, quan niệm này phần lớn bắt nguồn từ hiểu lầm.

Bác sĩ Liên cho rằng mọi hình thức vận động như gym, chạy bộ, đạp xe hay pickleball đều mang lại lợi ích rõ rệt: Tăng cường thể lực, giảm stress, cải thiện tinh thần và duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Khi tập luyện điều độ, cơ thể còn tăng sản xuất testosterone. Vì vậy, thể thao đúng cách không những không gây suy giảm mà còn giúp cải thiện bản lĩnh đàn ông.

Tác hại chỉ xuất hiện khi người chơi tập luyện quá sức, thiếu kiểm soát hoặc can thiệp hormone sai cách.

Thực tế, các bác sĩ đã gặp nhiều bệnh nhân nam giới vì muốn có cơ bắp nhanh đã sử dụng testosterone ngoại sinh, steroid hoặc các sản phẩm tăng cơ chưa được kiểm chứng. Những chất này có thể phá vỡ cân bằng nội tiết, gây teo tinh hoàn, giảm sinh tinh, giảm ham muốn và làm tăng nguy cơ rối loạn cương.

Một yếu tố khác thường gặp ở người ham chơi pickleball là tập quá muộn vào buổi tối. Việc vận động mạnh sát giờ ngủ khiến cơ thể khó thư giãn, dẫn đến khó vào giấc, ngủ chập chờn, thức dậy mệt mỏi và giảm tập trung. Chỉ vài đêm thiếu ngủ cũng đủ khiến testosterone giảm, tinh thần sa sút và ham muốn tình dục đi xuống.

Đặc biệt, chơi thể thao kéo dài vào đêm muộn dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái “đòi nghỉ ngơi” chứ không còn đủ năng lượng cho sinh hoạt vợ chồng.

Theo bác sĩ Liên, để duy trì sức khỏe sinh lý ổn định, nam giới nên tập luyện vừa phải, khoảng 30-60 phút, 2–3 buổi/tuần. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể, tránh quá tải và hạn chế vận động cường độ cao vào buổi tối muộn.

Ngoài việc điều chỉnh thói quen tập luyện, bác sĩ khuyến cáo nam giới nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có bệnh nền như béo phì, rối loạn nhịp tim, xơ vữa mạch. Khi được thăm khám, mọi người nắm rõ tình trạng sức khỏe, tránh nguy cơ tai biến khi vận động và kịp thời phát hiện các vấn đề ảnh hưởng khả năng sinh lý.