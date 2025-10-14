Quý ông có 9 đặc điểm này chứng tỏ "tinh binh" khỏe mạnh

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, xét nghiệm tinh dịch bình thường bao gồm nồng độ tinh trùng phải ít nhất có 15 triệu tinh trùng trên 1 milimét tinh dịch, khả năng di chuyển ít nhất 30% và ít nhất 4% tinh trùng có hình dạng bình thường. Số lượng tinh trùng thấp hoặc tinh trùng di chuyển không tốt có thể dẫn đến vô sinh.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng, bao gồm tuổi tác, thuốc men, tình trạng sức khỏe, chế độ ăn uống, mức độ tập luyện và nồng độ testosterone…

Mặc dù không thể chỉ nhìn vào tinh dịch là biết được tinh trùng khỏe mạnh hay không, các chuyên gia khuyên bạn nên đi khám nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như tinh dịch đặc hơn hoặc loãng hơn bình thường, có màu vàng hoặc xanh lục, hoặc có vết máu. Điều này có thể báo hiệu nhiễm trùng, chấn thương hoặc vấn đề nào khác.

9 đặc điểm dưới đây cho thấy bạn có thể có tinh trùng khỏe mạnh:

1. Nam giới thường xuyên tập thể dục

Nghiên cứu cho thấy, nam giới thường xuyên tập thể dục có nồng độ tinh trùng cao hơn những người không tập luyện. Tập thể dục có thể làm tăng sự biểu hiện của chất chống oxy hóa trong cơ thể, vì vậy có thể ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho tế bào tinh trùng.

Tập thể dục thường xuyên cũng giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Điều này có thể làm giảm nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính khác, vốn đã được chứng minh là làm giảm số lượng tinh trùng .

2. Người có vòng eo thon gọn

Nghiên cứu cho thấy, nam giới có vòng eo quá khổ có liên quan đến số lượng tinh trùng thấp. Bụng mỡ có thể ảnh hưởng đến việc giải phóng hormone sinh dục, cũng như quá trình sản xuất và phát triển của tinh trùng.

3. Không thường xuyên dùng phòng xông hơi và bồn tắm nước nóng

Các hoạt động như xông hơi, ngâm trong bồn nước nóng hoặc tắm nước nóng có thể làm tăng nhiệt độ tinh hoàn và có khả năng làm giảm số lượng tinh trùng.

Trong một nghiên cứu đối với những người đàn ông Phần Lan khỏe mạnh có số lượng tinh trùng bình thường đã dành 15 phút trong phòng xông hơi vài lần một tuần trong 3 tháng và thấy số lượng tinh trùng giảm. Sự suy giảm này kéo dài khoảng 3 tháng nhưng trở lại bình thường sau 6 tháng.

4. Thích ăn cá và có chế độ ăn uống lành mạnh

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người đàn ông ăn nhiều thịt chế biến sẵn trong thời gian dài thường có chất lượng tinh trùng thấp.

Ngược lại, những người ăn nhiều cá, đặc biệt là cá hồi và cá ngừ, có nồng độ tinh trùng cao hơn 65% so với những người ít ăn cá.

Các nhà nghiên cứu cho biết, cá rất giàu Omega-3. Axit béo không bão hòa này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tinh trùng. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe cho tinh trùng, hãy tích cực ăn cá thay vì các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt hun khói.

Chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau củ tươi và ngũ cốc nguyên hạt cũng có thể tác động tích cực đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

5. Mặc đồ lót thoải mái

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người đàn ông mặc quần đùi thay vì đồ lót bó sát có nồng độ tinh trùng cao hơn 25% và số lượng tinh trùng cao hơn 17% so với những người mặc quần lót bó sát.

Nghiên cứu cho thấy, đồ lót rộng rãi có thể làm giảm nhiệt độ bìu và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhiệt độ tinh hoàn tăng cao thực sự có thể cản trở quá trình sản xuất tinh trùng.

6. Lao động chân tay

Một nghiên cứu năm 2023 phát hiện ra rằng, nam giới lao động chân tay (thường xuyên nâng và di chuyển các vật nặng) có nồng độ tinh trùng cao hơn 46% và tổng số lượng tinh trùng cao hơn 44% so với những người ít vận động hơn.

Nếu bạn không làm công việc cần vận động nhiều, hãy thêm tập tạ vào bài tập của mình, tăng dần trọng lượng nâng để đạt được lợi ích sức khỏe mong muốn.

7. Nam giới có giọng không quá trầm

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong khi phụ nữ đánh giá giọng nói trầm là nam tính và hấp dẫn hơn thì đàn ông có giọng khàn lại có nồng độ tinh trùng trong tinh dịch thấp hơn.

Theo nghiên cứu, nồng độ testosterone có thể là nguyên nhân cho điều này. Testosterone có liên quan đến các đặc điểm khuôn mặt nam tính hơn và giọng nói trầm hơn, nhưng quá nhiều testosterone thực sự có thể ức chế sản xuất tinh trùng.

8. Không hút thuốc và không uống quá nhiều rượu hoặc caffeine

Việc sử dụng các chất kích thích quá mức và tiêu thụ nhiều caffeine đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tinh trùng.

Việc giảm thiểu hoặc loại bỏ những thói quen này có thể cải thiện chất lượng tinh trùng.

9. Ít dùng đồ nhựa sử dụng 1 lần

Một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên tạp chí Toxicological Sciences đã phát hiện dấu vết đáng kể của 12 loại vi nhựa trong tinh hoàn của người. Các chuyên gia tin rằng, điều này có thể liên quan đến sự suy giảm số lượng tinh trùng.

Một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng, những người đàn ông có nồng độ BPA (hay bisphenol A, một loại hóa chất có trong nhựa) trong nước tiểu cao nhất thì tỷ lệ tinh trùng có khả năng di chuyển thấp hơn đáng kể.

Khi nào nam giới nên kiểm tra sức khỏe tinh trùng?

Bất cứ khi nào nam giới cảm thấy lo lắng về sức khỏe tinh trùng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc thực hiện xét nghiệm tinh dịch.

Nếu bạn đang mắc một bệnh mãn tính, chẳng hạn như béo phì hoặc tiểu đường tuýp 2, và muốn có con, thì việc đi khám là cần thiết. Những bệnh lý này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng của bạn.

Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể đề xuất phương án điều trị tốt nhất, chẳng hạn thay đổi lối sống hoặc sử dụng các biện pháp điều trị chuyên sâu hơn.