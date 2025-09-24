5 thói quen ăn uống khiến quý ông vô tình tự hủy hoại đời sống tình dục

Có nhiều nguyên nhân có thể làm giảm khả năng cương cứng của nam giới. Một trong số đó là chế độ ăn uống không lành mạnh. Loại thực phẩm, lượng thức ăn và tần suất ăn có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng, lưu lượng máu và hormone của bạn - tất cả đều là những yếu tố then chốt giúp tăng cường đời sống tình dục.

Có nhiều thực phẩm giúp tăng khả năng cương cứng, duy trì sức khỏe tinh trùng và tăng cường testosterone ở quý ông. Vì vậy, đương nhiên, có một số thói quen ăn uống lại làm giảm ham muốn tình dục.

1. Ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, kém chất lượng

Bất kỳ thói quen ăn uống nào không tốt cho sức khỏe và sức bền cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục.

Một trái tim khỏe mạnh đồng nghĩa với một đời sống tình dục lành mạnh. Khi tim gặp vấn đề - chẳng hạn như động mạch bị tắc nghẽn - nó có thể làm chậm lưu lượng máu đến dương vật, dẫn đến rối loạn cương dương.

Thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh và đường bổ sung có thể gây ra các vấn đề về tim mạch và cân nặng. Nam giới béo phì thường có nồng độ testosterone thấp hơn. Điều đó không có nghĩa là tất cả những người đàn ông nặng cân đều có nồng độ testosterone thấp, nhưng nam giới sẽ có nguy cơ cao hơn khi chỉ số cân nặng tăng đột biến.

Giải pháp:

Hãy áp dụng chế độ ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm nguyên cám giàu dinh dưỡng và tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Bất cứ điều gì giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể đều sẽ giúp nồng độ testosterone tăng lên một cách tự nhiên.

Cơ thể càng chịu đựng được cường độ tập luyện thể chất cao, nam giới càng có khả năng kéo dài và mạnh mẽ hơn trong “chuyện ấy”.

2. Uống nhiều rượu

Rượu có thể là chất xúc tác cho các cuộc vui, nhưng nếu uống nhiều chúng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”.

Rượu thực chất là một chất ức chế hệ thần kinh trung ương, vì vậy nó có thể làm tê liệt cảm giác kích thích tình dục và làm thay đổi lưu lượng máu ra vào dương vật.

Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu, Mỹ, "uống nhiều rượu" được định nghĩa là uống hơn 5 ly mỗi ngày hoặc 15 ly mỗi tuần. Điều này có thể làm giảm nồng độ testosterone và làm tăng nồng độ estrogen ở nam giới, từ đó làm giảm ham muốn tình dục, tâm trạng sa sút và khó đạt cực khoái hơn, ngay cả khi quý ông có thể cương cứng.

Nghiên cứu cũng cho thấy, uống rượu trong thời gian dài có thể gây ra một số tổn thương vĩnh viễn cho các tế bào ở tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Không có lượng rượu nào an toàn cho khả năng cương cứng. Càng uống nhiều, càng khó duy trì sự cương cứng.

Giải pháp:

Hãy dừng uống rượu sớm và tuân thủ giới hạn khuyến nghị là 2 ly mỗi ngày.

3. Ăn đồ ngọt quá thường xuyên

Đường được coi là “kẻ thù” của đời sống tình dục trên nhiều phương diện.

Trước hết, chế độ ăn nhiều đường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch tổng thể, và từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe "cậu nhỏ".

Đường cũng làm giảm ham muốn tình dục bằng cách làm giảm nồng độ testosterone. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Endocrine, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ testosterone ở nam giới từ 23 đến 97 tuổi sau khi họ tiêu thụ 75 gram đường, gấp đôi lượng khuyến nghị hằng ngày cho nam giới. Họ nhận thấy, nồng độ testosterone trung bình giảm 18% và duy trì ở mức này trong tối đa 2 giờ.

Giải pháp:

Nếu có thể, hãy cố gắng sử dụng đường tự nhiên, chẳng hạn như đường trong trái cây. Đối với đường bổ sung, chẳng hạn như đường có trong nước ngọt và bánh kẹo - Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nam giới không nên tiêu thụ quá 36gram mỗi ngày.

4. Ăn khẩu phần quá lớn

Việc ăn lượng thức ăn quá lớn có thể làm chậm quá trình "yêu". Điều này không chỉ dẫn đến tăng cân mà còn khiến bạn rơi vào tình trạng suy giảm năng lượng nghiêm trọng.

Nếu bạn ăn quá nhiều, đặc biệt là carbohydrate và đường, bạn có thể kiệt sức và mệt mỏi đến mức không thể làm gì khác ngoài việc nằm dài trên ghế sofa hoặc ngủ. Bên cạnh việc khiến bạn cảm thấy uể oải, nhiều carbohydrate tinh chế (như bánh mì trắng và ngũ cốc nhiều đường) còn nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu. Cơ thể cố gắng chống lại bằng cách tiết ra nhiều insulin hơn, khiến bạn càng cảm thấy mệt mỏi hơn.

Giải pháp:

Hãy cố gắng chia thành nhiều bữa ăn nhỏ, thay vì ăn một bữa tối thịnh soạn. Nên áp dụng chế độ ăn giàu protein và carbohydrate tiêu hóa chậm, giàu chất xơ như yến mạch, hạt diêm mạch và rau củ.

5. Uống cà phê không chứa caffeine

Lượng caffeine bạn nạp vào cơ thể có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm, Mỹ, những người uống 1 tách cà phê có chứa khoảng 50 miligam caffeine có lưu lượng máu tăng 30% trong 75 phút tiếp theo so với những người uống cà phê không chứa caffeine.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, caffeine có thể cải thiện chức năng của các mạch máu nhỏ và giảm viêm, cả hai đều là tốt cho sức khỏe của tim. Điều này đồng nghĩa với việc nó cũng có thể có lợi cho "cậu nhỏ".

Tiến sĩ Y khoa Joshua Gonzalez, bác sĩ tiết niệu chuyên khoa y học tình dục tại Los Angeles cho rằng, lưu lượng máu tốt hơn đồng nghĩa với việc cương cứng tốt hơn.

Giải pháp:

Mặc dù nghiên cứu này không chứng minh cà phê có thể thành một lựa chọn thay thế Viagra, nhưng nó cho thấy việc uống cà phê không chứa caffeine có thể gây hại. Một tách cà phê có chứa caffeine thực sự có thể giúp "cậu nhỏ" cương cứng.