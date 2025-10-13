Thuốc giảm cân chứa chất cấm DJ Ngân 98 bán nguy hại đến đâu?

Vụ việc Ngân 98 bị bắt vì liên quan đến sản phẩm giảm cân chứa chất cấm sibutramine đang khiến dư luận xôn xao. Sự việc đặt ra cảnh báo về thực trạng lạm dụng thuốc giảm cân cấp tốc – một trào lưu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Cụ thể, ngày 13-10, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả.

Đáng chú ý, một số mẫu “viên rau củ Collagen” có chứa sibutramin và phenolphthalein – 2 chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Trào lưu “giảm cân siêu tốc” đầy rủi ro

Bác sĩ Lê Đình Quốc, chuyên gia ngành dược tại TP.HCM, cho biết thực tế không ít người vì mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn trong thời gian ngắn đã tìm đến các loại thuốc “giảm cân siêu tốc”, bất chấp cảnh báo y tế.

Trong số đó, sibutramine – hoạt chất từng được dùng trong thuốc điều trị béo phì nhưng đã bị Bộ Y tế cấm lưu hành tại Việt Nam lại đang bị lén trộn vào nhiều sản phẩm “giảm cân tự nhiên” để tạo hiệu quả nhanh.

Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường trong vụ Ngân 98 bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: CA

Theo bác sĩ Quốc, việc sử dụng thuốc, trà giảm cân không kiểm soát ngoài những nguy hiểm kể trên còn khiến gan và thận dễ bị tổn thương do phải xử lý các độc chất tích tụ. Ngoài ra, việc chán ăn kéo dài hoặc ức chế hấp thu dưỡng chất có thể khiến người dùng rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, loãng xương.

“Buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng kéo dài là triệu chứng thường gặp. Một số trường hợp còn mất kiểm soát hậu môn, đại tiện không tự chủ, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày”, bác sĩ Quốc cảnh báo.

Các chất kích thích trong một số loại thuốc giảm cân còn gây rối loạn thần kinh như mất ngủ, lo âu, run tay, thậm chí co giật, hôn mê nếu dùng quá liều hoặc tương tác với các thuốc khác. Nhiều bệnh viện đã ghi nhận các trường hợp nhập viện vì viêm gan cấp, suy thận, loạn nhịp tim sau khi sử dụng thuốc, trà giảm cân mua trên mạng xã hội. (Bác sĩ Lê Đình Quốc).

Sử dụng thuốc giảm cân có thể gây đột tử

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại thuốc, trà giảm cân, từ dạng viên uống, ngậm đến dạng bột hay chất lỏng với đủ mức giá khác nhau, tác dụng được quảng cáo là sẽ đạt được chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, theo dược sĩ chuyên khoa I Võ Hiền Vinh - Giảng viên Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, thuốc giảm cân không kê đơn sẽ không hiệu quả và an toàn. Việc sử dụng không đúng cách thuốc, trà giảm cân, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Theo dược sĩ Vinh, có nhiều sản phẩm giảm cân hoạt động qua cách tăng đào thải nước qua đường tiểu hoặc nhuận tràng. Tuy nhiên, mất nước nghiêm trọng sẽ dẫn đến rối loạn điện giải, gây ra tình trạng mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, thậm chí có thể khiến tim ngừng đập đột ngột nếu không được xử lý kịp thời. Thực tế đã có nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu do sử dụng thuốc, trà giảm cân không đúng cách.

Không chỉ dừng lại ở đó, một số sản phẩm thuốc, trà giảm cân chứa các chất kích thích như sibutramine, amphetamine, hoặc ephedra… những hợp chất bị cấm trong y tế vì tác động xấu đến tim mạch.

"Những chất này làm tăng huyết áp và nhịp tim, gây hồi hộp, lo âu, tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ, nhất là với người có tiền sử bệnh tim mạch. Việc sử dụng lâu dài hoặc liều cao có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng", dược sĩ Vinh khuyến cáo.

Nếu bạn muốn giảm cân an toàn, theo dược sĩ Vinh hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn, dùng các phương pháp giảm cân hiệu quả không sử dụng thuốc như tập thể dục thể thao, cắt tinh bột đúng cách và hợp lý...

Việc sử dụng các sản phẩm giảm cân cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân. Bên cạnh đó, không nên mua các sản phẩm giảm cân trôi nổi, không rõ nhãn mác, vì nguy cơ chứa chất cấm rất cao.