8 cách giúp quý ông đối phó với chứng rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương không chỉ ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi, vấn đề này cũng khá phổ biến ở nam giới trẻ tuổi. Rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng đủ để quan hệ tình dục. Nghiên cứu cho thấy, khoảng 13% nam giới từ 25 đến 44 tuổi mắc chứng rối loạn cương dương. Đối với nam giới từ 45 đến 54 tuổi, con số này tăng lên 25%.

Theo Phó giáo sư lâm sàng, Neil Baum, Khoa Tiết niệu tại Trường Đại học Y Tulane, Mỹ cho biết, gần như tất cả nam giới đều từng bị bất lực ít nhất một lần trong đời. Và rối loạn cương dương có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng và nó đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tình dục của nam giới. Dưới đây là những điều nam giới có thể làm để đối phó với chứng rối loạn cương dương.

1. Hãy cho mình thời gian

Theo độ tuổi tăng dần, thời gian nam giới cần để kích thích bộ phận sinh dục đạt được sự cương cứng có thể lâu hơn. Đối với nam giới từ 18 đến 20 tuổi, sự cương cứng có thể chỉ mất vài giây. Ở độ tuổi 30 và 40, có thể chỉ mất 1 hoặc 2 phút. Còn nam giới ở tuổi 60 không cương cứng sau 1 hoặc 2 phút, điều đó không có nghĩa là người đó bị rối loạn cương dương. Chỉ là mất nhiều thời gian hơn mà thôi.

Khoảng thời gian giữa lần xuất tinh và lần cương cứng tiếp theo cũng có xu hướng tăng theo tuổi tác. Ở một số nam giới từ 60 đến 70 tuổi, có thể mất cả ngày hoặc lâu hơn để lấy lại sự cương cứng. Đó là hệ quả bình thường của quá trình lão hóa.

2. Cân nhắc các loại thuốc đang sử dụng

Tình trạng rối loạn cương dương gặp phải có thể là do nam giới đang sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc an thần, thuốc điều trị bệnh tim, huyết áp....

Theo Tiến sĩ Baum, rối loạn cương dương do thuốc phổ biến nhất ở nam giới trên 50 tuổi, với gần 100 loại thuốc được xác định là nguyên nhân tiềm ẩn. Nếu quý ông nghi ngờ mình đang dùng một trong những loại thuốc gây ra rối loạn cương dương, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ và hỏi ý kiến ​​về việc thay đổi liều lượng hoặc chuyển sang một loại thuốc khác.

3. Hạn chế uống rượu

Rượu là chất ức chế hệ thần kinh, ức chế phản xạ, tạo ra trạng thái trái ngược với hưng phấn. Nó cũng ức chế lưu lượng máu đến dương vật, cản trở khả năng cương cứng. Vì vậy, chỉ cần uống hơn 2 ly mỗi lần cũng có thể là nguyên nhân gây ra chứng rối loạn cương dương tạm thời.

4. Áp dụng chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe tim mạch

Những thứ làm tắc nghẽn động mạch đều có ảnh hưởng tới lưu lượng máu đến dương vật. Trên thực tế, tất cả nam giới trên 38 tuổi đều bị hẹp động mạch đến dương vật. Vì vậy, hãy chú ý đến chế độ ăn uống hằng ngày. Ví dụ, cholesterol cao là một nguyên nhân tiềm ẩn ảnh hưởng đến mô cương cứng của “cậu nhỏ”.

5. Không hút thuốc

Theo một bài nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Sexual Medicine Reviews, khói thuốc lá gây tổn thương mạch máu, có thể cản trở lưu thông máu và khiến nam giới không thể cương cứng. Vì vậy, nếu bạn đang hút thuốc, hãy bỏ thuốc. Thậm chí còn có một số bằng chứng cho thấy, việc không sử dụng thuốc lá có thể giúp chữa lành niêm mạc mạch máu và cải thiện một số chứng rối loạn cương dương .

6. Giảm cân

Các nghiên cứu cho thấy, nam giới béo phì có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng hơn so với những người có cân nặng khỏe mạnh. Mặt khác, tập thể dục có thể giúp đảo ngược vấn đề. Nghiên cứu cho thấy, tập luyện 4 lần/ tuần, mỗi lần 40 phút, có thể giúp cải thiện chức năng cương dương ở nam giới bị rối loạn cương dương.

7. Quan hệ tình dục nhiều hơn

Một nghiên cứu kéo dài 5 năm với gần 1.000 nam giới Phần Lan từ 55 đến 75 tuổi cho thấy, những người quan hệ tình dục ít hơn 1 lần/ tuần có tỷ lệ mắc rối loạn cương dương cao gấp đôi so với những người quan hệ ít nhất 1 lần/tuần. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, quan hệ tình dục thường xuyên dường như có tác dụng bảo vệ nam giới khỏi chứng rối loạn cương dương.

8. Thư giãn

Hệ thần kinh hoạt động theo hai chế độ: giao cảm và phó giao cảm. Khi mạng lưới thần kinh giao cảm chiếm ưu thế, cơ thể sẽ thực sự ở trong trạng thái "báo động".

Hormone tuyến thượng thận sẽ chỉ đạo bạn “chiến đấu” hoặc “bỏ chạy”. Căng thẳng, lo lắng sẽ kích hoạt hệ thần kinh giao cảm. Đối với một số nam giới, nỗi sợ thất bại khi “lâm trận” quá lớn, đến mức nó khiến cơ thể tràn ngập norepinephrine, một hormone tuyến thượng thận. Điều này trái ngược với những gì cần thiết để “cậu nhỏ” có thể cương cứng . Bí quyết là thư giãn và để hệ thần kinh phó giao cảm tiếp quản. Các tín hiệu truyền dọc theo mạng lưới này sẽ chỉ đạo các động mạch và xoang của dương vật giãn nở và cho phép máu chảy vào nhiều hơn.

Một cách thư giãn là đối tác tập trung vào những khía cạnh gợi cảm hơn của sự thân mật. Các cặp đôi hãy trải nghiệm màn dạo đầu mà không phải lo lắng về việc cương cứng.

Khi nào nên đi khám?

Nam giới ở mọi lứa tuổi đều có thể được điều trị chứng bất lực, hay rối loạn cương dương. Khi việc thay đổi lối sống không hiệu quả, bác sĩ có thể đánh giá vấn đề của bạn và đưa ra một loạt các liệu pháp có thể giải quyết tình trạng này.