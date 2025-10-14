Hướng điều trị mới không cần phẫu thuật cho người bị rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương là một trong những vấn đề sức khỏe nam giới phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, lòng tự tin và hạnh phúc lứa đôi. Đây là tình trạng nam giới không thể đạt hoặc duy trì độ cương cứng đủ cho hoạt động tình dục trong ít nhất sáu tháng là một rào cản không chỉ về thể chất mà còn cả tâm lí, khiến nhiều người ngần ngại tìm đến bác sĩ.

Nam giới cần thăm khám và điều trị để cải thiện rối loạn cương dương hiệu quả hơn.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Công Huân, Viện Sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), hiện có một phương pháp điều trị rối loạn cương dương hiện đại, không cần phẫu thuật, ít biến chứng và mang lại hiệu quả lâu dài. Đó là liệu pháp sóng xung kích ngoài cơ thể (ESWT – Extracorporeal Shockwave Therapy), sử dụng thiết bị ED1000 - kĩ thuật tiên tiến đang được nhiều cơ sở y tế lớn trên thế giới áp dụng.

Đánh thức khả năng cương tự nhiên

Liệu pháp ESWT là kĩ thuật không xâm lấn, sử dụng sóng xung kích cường độ thấp tác động trực tiếp lên dương vật. Các xung sóng giúp tăng sản xuất nitric oxide, kích hoạt yếu tố tăng trưởng mạch máu (VEGF, eNOS), thúc đẩy quá trình tân sinh vi mạch và loại bỏ mảng xơ vữa. Nhờ vậy, lưu lượng máu đến dương vật được cải thiện đáng kể, phục hồi khả năng cương tự nhiên mà không cần dùng thuốc lâu dài.

Bác sĩ Phạm Công Huân cho biết, điểm nổi bật của liệu pháp này là tác động vào căn nguyên của rối loạn cương dương do mạch máu, thay vì chỉ giải quyết triệu chứng. “Sóng xung kích giúp tái tạo hệ thống vi mạch, cải thiện lưu thông máu và phục hồi khả năng cương sinh lí. Người bệnh có thể thấy hiệu quả rõ rệt sau vài buổi điều trị”, bác sĩ Huân nói.

So với các phương pháp truyền thống, liệu pháp sóng xung kích được đánh giá cao bởi tính an toàn và hiệu quả bền vững. Phương pháp không cần gây mê, không phẫu thuật, gần như không gây đau. Mỗi buổi điều trị chỉ kéo dài khoảng 20 phút, người bệnh có thể ra về ngay sau đó.

Ngoài ra, ESWT đặc biệt hiệu quả với những trường hợp rối loạn cương dương do nguyên nhân mạch máu hoặc không đáp ứng với thuốc PDE5i (như sildenafil, tadalafil). Cơ chế phục hồi vi mạch giúp duy trì kết quả trong thời gian dài, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống tình dục.

Một liệu trình điều trị thông thường gồm 6 -12 buổi, thực hiện 2 - 3 buổi mỗi tuần. Trước khi tiến hành, bác sĩ sẽ khám, khai thác bệnh sử và đánh giá mức độ rối loạn theo thang điểm IIEF-5.

Khi điều trị, vùng dương vật được bôi gel siêu âm để dẫn truyền sóng. Thiết bị ED1000 phát khoảng 1.500 xung/buổi, tác động vào năm điểm khác nhau - ba điểm trên thân và hai điểm ở gốc dương vật. Mỗi điểm nhận khoảng 300 xung. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 20 phút, người bệnh chỉ cảm thấy rung nhẹ, không cần gây tê.

Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi phản ứng lâm sàng. Một số người có thể cảm thấy hơi tê hoặc đau nhẹ vùng điều trị, nhưng các triệu chứng này thường tự hết nhanh chóng. Cho đến nay, chưa ghi nhận tai biến nghiêm trọng nào.

Ai có thể áp dụng phương pháp này?

Liệu pháp sóng xung kích đặc biệt phù hợp với nam giới bị rối loạn cương dương do nguyên nhân mạch máu, người không đáp ứng hoặc không dung nạp thuốc PDE5i, hoặc muốn cải thiện chức năng tình dục theo hướng tự nhiên và lâu dài.

Tuy nhiên, bác sĩ Huân khuyến cáo phương pháp này không phù hợp với những người đã cắt tuyến tiền liệt, có bất thường giải phẫu dương vật, mắc bệnh tim mạch nặng, loạn nhịp, từng đột quỵ trong sáu tháng gần đây, hoặc có bệnh lí ác tính, nhiễm trùng tại vùng điều trị. Người có rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, hoặc không hợp tác điều trị do bệnh lí tâm thần cũng cần được cân nhắc kĩ.

Sóng xung kích tác động tích cực đến dương vật, tăng cường bơm máu, phục hồi khả năng cương cứng.

Hiệu quả và triển vọng

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sau khoảng một tháng điều trị, 50 - 70% người bệnh cải thiện rõ rệt điểm IIEF-5 là thang điểm đánh giá mức độ cương dương. Hiệu quả có thể kéo dài nhiều tháng và tăng thêm nếu kết hợp với thuốc PDE5i hoặc thay đổi lối sống lành mạnh.

“Điều quan trọng là người bệnh nên đến các cơ sở uy tín, được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, xác định nguyên nhân cụ thể và chỉ định liệu pháp phù hợp”, bác sĩ Phạm Công Huân nhấn mạnh.

Hiện liệu pháp sóng xung kích điều trị rối loạn cương dương đã được triển khai tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có Viện Sức khoẻ Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai). Nam giới gặp vấn đề về chức năng sinh lí có thể tới khám, tư vấn để được xây dựng phác đồ điều trị cá thể hoá, an toàn và hiệu quả.