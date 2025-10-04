Nhiều thanh niên bị rối loạn cương dương do siêu kích thích từ 'phim người lớn'

Ngày 3/10, TS.BS.CKII Trà Anh Duy – Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp nam giới bị "nhờn" phim người lớn, dẫn đến khó khăn trong đời sống vợ chồng. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng gia tăng ở nhóm nam giới trẻ.

Điển hình là trường hợp anh N.T.H. (28 tuổi, nhân viên IT), bắt đầu xem phim khiêu dâm từ năm 16 tuổi. Ban đầu, bệnh nhân chỉ vài lần mỗi tuần, sau đó dần tăng lên 2–3 lần/ngày kèm thủ dâm. Dù sống chung với bạn gái 2 năm nay nhưng anh vẫn khó duy trì cương khi quan hệ thật, trong khi vẫn đạt cực khoái bình thường khi xem phim khiêu dâm.

Kết quả thăm khám cho thấy, cấu trúc dương vật không tổn thương, nồng độ testosterone bình thường, anh H. được chẩn đoán mắc PIED (Porn-Induced Erectile Dysfunction – rối loạn cương dương do tiếp xúc kéo dài với nội dung khiêu dâm.

Trường hợp khác là anh L.Q.V. (35 tuổi, nhân viên kinh doanh, đã kết hôn 5 năm). Anh V. cho hay, do áp lực công việc nên anh tìm đến phim khiêu dâm như cách giải tỏa và thủ dâm hằng ngày. Gần đây, anh mất hứng thú với vợ, thường né tránh quan hệ, thậm chí khi cố gắng cũng không đạt được sự cương đủ cho giao hợp.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy thăm khám cho bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy testosterone ở mức thấp bình thường và không phát hiện bệnh lý mạch máu hay thần kinh. Bác sĩ chỉ định anh V. cai phim khiêu dâm kết hợp liệu pháp nhóm để cải thiện kết nối cảm xúc và khôi phục ham muốn tình dục thực tế.

TS.BS.CKII Trà Anh Duy cảnh báo, việc tiếp xúc với phim khiêu dâm tiềm ẩn nguy cơ mắc PIED. Đây là tình trạng nam giới gặp khó khăn trong việc đạt hoặc duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục thực tế, dù vẫn có thể đạt được khi thủ dâm với phim khiêu dâm.

Theo nghiên cứu của Park và cộng sự (2016) công bố trên Behavioral Sciences, những người mắc PIED thường bắt đầu từ thói quen xem phim khiêu dâm ở tuổi vị thành niên sau đó tăng dần tần suất và mức độ nội dung, dẫn đến việc các kích thích thực tế từ bạn đời không còn đủ "đô" để gây hưng phấn.

Bác sĩ Trà Anh Duy cho rằng, phim khiêu dâm hiện đại không chỉ dừng ở mức mô phỏng hành vi tình dục, mà còn mang đến sự đa dạng vô hạn về kịch bản, hình thể, góc quay và mức độ "mạnh bạo" - điều mà đời thực hiếm khi đạt được. Hiện tượng này được gọi là "siêu kích thích" khiến não bộ bị cuốn vào vòng lặp tìm kiếm những mức độ kích thích cao hơn để đạt cùng mức khoái cảm.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý – xã hội cũng góp phần duy trì vòng xoáy này. Cảm giác thất vọng, mất tự tin khi không thể đáp ứng trong quan hệ thực, từ đó càng dựa vào phim khiêu dâm như một cách "an toàn" để đạt khoái cảm.

PIED không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà còn để lại hệ lụy nặng nề cho sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ.

Ban đầu nạn nhân bắt đầu từ việc xem phim khiêu dâm như một sự tò mò, sau đó trở thành thói quen hằng ngày, rồi thành sự phụ thuộc để đạt hưng phấn. Khi gặp tình dục thực, não bộ không nhận đủ tín hiệu mạnh mẽ như nội dung ảo, dẫn đến khó cương hoặc mất hứng thú.

PIED không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục mà còn để lại hệ lụy nặng nề cho sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ. Nhiều nam giới rơi vào trạng thái giảm tự tin, lo âu vì cảm giác "mất bản lĩnh". Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người tự nhận mình "nghiện" phim khiêu dâm có nguy cơ trầm cảm cao hơn. Đáng lo ngại, PIED còn khiến nhiều người mất dần sự kết nối cảm xúc với bạn đời khi sự kích thích tình dục bị lệch hoàn toàn sang môi trường ảo.

Theo các nghiên cứu, những người tiêu thụ lượng lớn phim khiêu dâm cho thấy giảm thể tích chất xám ở vùng não liên quan đến động lực tình dục, cùng với khả năng phản ứng kém hơn với các kích thích tình dục thông thường.

Theo bác sĩ Anh Duy, phần lớn bệnh nhân PIED có thể phục hồi hoàn toàn nếu kiên trì cai phim khiêu dâm và tái huấn luyện đáp ứng tình dục. Nhận diện sớm, can thiệp kịp thời và phối hợp giữa liệu pháp tâm lý, hành vi và y học hiện đại sẽ giúp người bệnh phục hồi chức năng tình dục và chất lượng cuộc sống.