Những dấu hiệu nào khiến quý ông cần nghĩ đến rối loạn cương dương?

Các triệu chứng rối loạn cương dương không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục, nó còn có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh đời sống của bạn.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Translational Andrology and Urology, gần 8% nam giới từ 20 đến 29 tuổi và 11% nam giới từ 30 đến 39 tuổi gặp phải các triệu chứng rối loạn cương dương.

Thế nào được coi là rối loạn cương dương?

Hầu như tất cả nam giới đều từng trải qua một giai đoạn hoặc một vài lần phải nghi ngờ về khả năng “chuyện ấy” của chính mình. Nguyên nhân có thể do rượu bia, thiếu ngủ, bạn tình mới hoặc căng thẳng, khiến nam giới có trải nghiệm tình dục không như mong muốn.

Nhưng nếu tình trạng khó cương cứng trở nên thường xuyên, bất kể tuổi tác, bạn nên tìm gặp bác sĩ tiết niệu chuyên về y học tình dục để được khám và tư vấn.

Trong một nghiên cứu năm 2020 đối với gần 400 nam giới dưới 40 tuổi bị rối loạn cương dương, nhóm nghiên cứu phát hiện 20% bệnh nhân bị tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, 20% bị nồng độ testosterone thấp, và 11% có kết quả xét nghiệm hoặc khám sức khỏe cho thấy khả năng sinh sản giảm. Ngoài việc hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương (ED), các bác sĩ còn tìm ra các vấn đề sức khỏe khác để cải thiện và ngăn ngừa các vấn đề về chức năng cương dương và sức khỏe tổng thể trong tương lai.

Các triệu chứng rối loạn cương dương cần chú ý

1. Khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Giảm ham muốn tình dục cũng có thể là một dấu hiệu. Nếu bạn thường xuyên gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy nói chuyện với bác sĩ. Bạn có thể cảm thấy ngại ngùng khi bắt đầu nói về vấn đề này, nhưng việc tìm ra giải pháp sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ lo lắng về nó.

2. Không thức dậy với cảm giác "cậu nhỏ chào cờ” vào buổi sáng trong một thời gian

Sự cương cứng vào ban đêm và sáng sớm không liên quan đến cảm giác hưng phấn. Chúng xảy ra vì não của bạn giải phóng ít noradrenaline hơn, một loại hormone giúp ngăn ngừa sự cương cứng liên tục trong khi ngủ.

Việc cương cứng thường xuyên vào buổi sáng là một điều tốt, vì nó cho thấy các mạch máu cho phép máu chảy đến dương vật đang khỏe mạnh.

Nếu nam giới bắt đầu nhận thấy mình ít cương cứng hơn bình thường khi thức dậy, điều đó có thể có nghĩa là các mạch máu này không hoạt động tốt như ban đầu - khiến máu khó lưu thông đến dương vật để cương cứng. Điều đó có nghĩa là vấn đề cản trở "cậu nhỏ chào cờ” vào buổi sáng cuối cũng có thể xuất hiện trong “chuyện ấy”.

Không có con số cụ thể nào báo hiệu bạn đang gặp rắc rối. Bất kỳ sự thay đổi bất thường nào cũng đều là dấu hiệu đáng ngờ.

3. Không nghĩ về tình dục nhiều như trước

Nếu những thứ thường khiến nam giới hưng phấn giờ đây không còn hiệu quả nữa, rất có thể mức testosterone đang thấp hơn bình thường.

Testosterone là hormone chính quyết định ham muốn tình dục của nam giới. Nếu testosterone giảm mạnh, ham muốn tình dục cũng có thể giảm theo. Và nếu nam giới không thực sự có hứng thú, việc cương cứng sẽ gần như bất khả thi.

4. Cholesterol hoặc huyết áp cao

Kết quả xét nghiệm sức khỏe định kỳ hằng năm có thể dự báo khả năng cương cứng của nam giới có đang gặp vấn đề hay không. Hai dấu hiệu phổ biến nhất là cholesterol cao và huyết áp cao.

Cả hai chỉ số này cao đều có thể làm tổn thương mạch máu, khiến chúng mất đi tính đàn hồi. Điều này khiến các mạch máu khó giãn nở hơn để máu có thể chảy nhiều hơn vào dương vật. Điều này cũng khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn. Nếu các mạch máu không giãn nở, sẽ không có đủ máu lưu thông để tạo ra sự cương cứng.

5. Nướu bị sưng, đau hoặc dễ chảy máu

Nướu bị sưng, đau hoặc chảy máu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa có thể là dấu hiệu của bệnh nướu răng. Điều này không trực tiếp gây ra rối loạn cương dương, nhưng nó có thể gây ra một chuỗi các vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Bởi vì bệnh nướu răng có thể dẫn đến tình trạng viêm khắp cơ thể, gây tổn thương mạch máu. Và nếu mạch máu không hoạt động bình thường, máu sẽ khó lưu thông đến dương vật và nam giới gặp khó khăn khi cương cứng.

Đây thường là một vấn đề tiến triển chậm. Ban đầu, bệnh nhân có thể nhận thấy khả năng cương cứng của mình không còn mạnh mẽ, hoặc không thể duy trì sự cương cứng lâu như trước. Nhưng nếu nam giới nhận thấy nó xảy ra thường xuyên và không có lý do cụ thể gì lý giải tình trạng này, thì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn.

6. Gặp vấn đề về giấc ngủ

Thiếu ngủ có thể dẫn đến các vấn đề về cương cứng. Điều này đặc biệt đúng nếu nam giới bị ngưng thở khi ngủ - một rối loạn giấc ngủ khiến hơi thở thường xuyên bị ngắt quãng suốt đêm.

Theo Hiệp hội Y học tình dục quốc tế, gần 70% nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ cũng mắc rối loạn cương dương.

Chuyên gia giải thích rằng, thiếu ngủ khiến nồng độ testosterone giảm mạnh và có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng hơn. Tất cả những điều đó có thể làm giảm ham muốn tình dục và khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn.

7. Tiền sử mắc bệnh thận

Nam giới mắc bệnh thận cũng có thể gặp vấn đề trong việc duy trì sự cương cứng. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, bệnh thận cũng ảnh hưởng đến nồng độ hormone, tuần hoàn máu và năng lượng.

Tuy nhiên, nam giới có thể lấy lại hứng thú tình dục khi họ điều trị các vấn đề về thận.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả nam giới bị bệnh thận đều sẽ bị rối loạn cương dương. Uống thuốc theo đơn, trao đổi với bác sĩ và nói chuyện với chuyên gia tâm lý có thể giúp nam giới duy trì đời sống tình dục lành mạnh.

Có thể phòng ngừa rối loạn cương dương không?

Bạn có thể phòng ngừa nguy cơ mắc rối loạn cương dương bằng cách ưu tiên lối sống lành mạnh. Dưới đây là một số lời khuyên từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ:

- Bỏ thuốc lá

- Tránh uống quá nhiều rượu

- Áp dụng chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và nhiều trái cây, rau quả

- Duy trì cân nặng hợp lý để ngăn ngừa bệnh tiểu đường và huyết áp cao

- Duy trì hoạt động thể chất

- Tránh xa ma túy, chất kích thích