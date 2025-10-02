17 thực phẩm tốt nhất cho "bản lĩnh" quý ông

1. Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất đã được chứng minh có thể giúp nam giới tăng khả năng sản xuất testosterone lên đến 17,5%. Việc sử dụng dầu ô liu nguyên chất trong nấu ăn thay thế cho các loại dầu ăn khác mang lại rất nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Thậm chí có thể dùng loại dầu này để chiên đồ ăn, chỉ cần duy trì ở mức nhiệt dưới 175℃.

2. Rau chân vịt

Rau chân vịt giàu magie, một khoáng chất giúp giảm viêm mạch máu, từ đó tăng lưu lượng máu. Lưu lượng máu tăng lên có thể làm tăng hưng phấn và khiến “chuyện ấy” trở nên thú vị hơn.

Rau chân vịt cũng giàu folate, giúp tăng lưu lượng máu đến vùng dưới và giúp bảo vệ quý ông khỏi các vấn đề tình dục liên quan đến tuổi tác.

3. Cà phê

Một nghiên cứu của Đại học Texas cho thấy, nam giới uống từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc rối loạn cương dương thấp hơn 42% so với người không uống.

Chính xác thì uống cà phê giúp duy trì sự cương cứng như thế nào? Các nhà nghiên cứu cho biết, caffeine kích hoạt một loạt phản ứng trong cơ thể, cuối cùng làm tăng lưu lượng máu đến dương vật.

4. Hàu

Hàu từ lâu đã được biết đến với tác dụng tăng cường ham muốn tình dục và cải thiện sinh lực ở nam giới. Nguyên nhân là do hàu có hàm lượng kẽm cao, giúp cải thiện lưu lượng máu đến dương vật, từ đó sản xuất nhiều testosterone hơn.

Thực phẩm giàu kẽm hỗ trợ sản xuất testosterone và sức khỏe tinh trùng. Mỗi khẩu phần hàu cung cấp hơn 400% lượng kẽm khuyến nghị hằng ngày.

5. Cà chua

Theo nghiên cứu, nam giới ăn hơn 10 khẩu phần cà chua mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 18%. Điều này là nhờ lycopene, một chất chống oxy hóa giúp chống lại các độc tố có thể gây tổn thương DNA và tế bào.

Nếu nam giới muốn tăng khả năng sinh sản cũng nên thường xuyên thêm cà chua vào chế độ ăn. Một nghiên cứu khác năm 2019 cũng phát hiện ra rằng, loại thực phẩm này có thể cải thiện hình dạng tinh trùng.

6. Tỏi

Tỏi chứa allicin, một hợp chất có thể giúp cải thiện lưu lượng máu và thúc đẩy chức năng tình dục lành mạnh ở nam giới.

7. Sô cô la đen

Sô cô la làm tăng nồng độ hormone serotonin, một loại hormone giúp cải thiện tâm trạng. Và với lượng serotonin cao, mức độ căng thẳng sẽ giảm, ham muốn tình dục tăng cao giúp nam giới dễ đạt cực khoái hơn.

Sô cô la đen chứa flavonoid, đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện lưu lượng máu và tăng sản xuất oxit nitric, giúp cải thiện chức năng tình dục hiệu quả.

8. Đồ ăn cay

Ớt là một trong những loại gia vị tốt nhất cho sức khỏe dương vật của nam giới.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Physiology & Behavior cho thấy, nam giới thích đồ ăn cay thường có nồng độ testosterone cao hơn những người không chịu được cay. Trong số 114 nam giới tham gia khảo sát, các nhà nghiên cứu nhận thấy mối tương quan rõ ràng giữa việc thường xuyên sử dụng ớt và nồng độ testosterone cao hơn. Các tác giả nghiên cứu cho rằng, điều này một phần có thể là do capsaicin, hợp chất cay trong ớt có liên quan đến sự gia tăng nồng độ testosterone.

9. Trà xanh

Trà xanh rất giàu hợp chất catechin, đã được chứng minh là có tác dụng đánh tan mỡ bụng và tăng khả năng chuyển hóa mỡ thành năng lượng của gan. Không chỉ có vậy, catechin còn giúp tăng ham muốn bằng cách thúc đẩy lưu thông máu ở “cậu nhỏ”.

Catechin khiến các tế bào mạch máu giải phóng oxit nitric, làm tăng kích thước mạch máu, dẫn đến cải thiện lưu lượng máu. Lưu lượng máu đến “cậu nhỏ” đồng nghĩa với sự hưng phấn tình dục, vì vậy, loại đồ uống này sẽ hỗ trợ khả năng “lên đỉnh” của nam giới.

10. Cherry

Cherry giàu chất chống oxy hóa làm tăng sản xuất oxit nitric trong cơ thể, và oxit nitric giúp duy trì khả năng cương cứng. Các loại quả mọng và trái cây giàu chất chống oxy hóa, khiến chúng trở thành nguồn dinh dưỡng tự nhiên tốt nhất để tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới.

Đặc biệt, cherry rất giàu anthocyanin, một hợp chất giúp làm sạch mảng bám trong động mạch và duy trì lưu thông máu.

11. Cá hồi

Cá hồi chứa rất nhiều axit béo omega-3, không chỉ có lợi cho tim mà còn làm tăng mức dopamine trong não.

Sự gia tăng dopamine này cải thiện lưu thông máu và lưu lượng máu, kích thích sự hưng phấn. Hơn nữa, dopamine sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và gắn kết hơn với bạn tình, giúp chuyện ấy trở nên thú vị hơn.

12. Dưa hấu

Dưa hấu chứa citrulline, một loại axit amin giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu, có thể giúp cải thiện chức năng cương dương.

13. Cà rốt

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility đã phân tích tác động của nhiều loại trái cây và rau quả lên chất lượng tinh trùng và phát hiện ra rằng, cà rốt có tác dụng tốt nhất về tăng số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Những người đàn ông ăn nhiều cà rốt cho thấy chất lượng tinh trùng được cải thiện từ 6,5 đến 8%. Các nhà nghiên cứu Harvard cho rằng, sự cải thiện này là nhờ carotenoid, hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cà rốt giúp cơ thể sản xuất vitamin A.

14. Yến mạch

Theo Mayo Clinic, loại ngũ cốc này là nguồn cung cấp l-arginine dồi dào, một loại axit amin thường được sử dụng để điều trị rối loạn cương dương .

15. Khoai tây

Khoai tây là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Chất dinh dưỡng này thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông đến nơi cần thiết và tăng cường khoái cảm tình dục.

16. Quả lựu

Một nghiên cứu cho thấy, nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ lưu thông máu, cũng có thể giúp cải thiện nồng độ testosterone và cải thiện tâm trạng. Cụ thể, khi những người tham gia nghiên cứu uống nước ép lựu trong 2 tuần, nồng độ testosterone tăng 24%.

17. Hạt dẻ cười

Một nghiên cứu cho thấy, ăn hạt dẻ cười có thể cải thiện chức năng cương dương, sự thỏa mãn tình dục, khả năng đạt cực khoái ở nam giới.