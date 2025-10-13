Ngân 98 thổi phồng thuốc giảm cân: 'Thách thức mọi cơ địa, uống vào là da bọc xương'

Quảng cáo viên uống thách thức mọi cơ địa

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân hợp tác với một số nhà máy gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000. Ngân lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm viên rau củ collagen.

Ngân 98 trước khi bị bắt.

Qua điều tra, viên rau củ collagen không được cấp phép lưu hành. Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng quảng cáo về sản phẩm giảm cân của mình với loạt công dụng, khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa". Người dùng sản phẩm này sẽ giảm cân mà không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Trên TikTok, Ngân 98 từng khẳng định khách hàng cần dùng viên collagen kèm với thực phẩm giảm cân. Ngân cam kết viên uống không những làm đẹp da mà còn hỗ trợ đào thải độc tố trong gan. "Riêng viên uống giảm cân, uống là sẽ giảm, chắc chắn. Sản phẩm X3, X7 tôi đã kinh doanh vài năm, thành phần rất mạnh, dùng để giảm cân chứ không phải uống cho vui", Ngân 98 nói.

Ngân 98 khoe sản phẩm giảm cân có công dụng "thần thánh".

Để tăng tính chân thực, vào năm 2024, Ngân 98 quay nhiều video ăn uống ở nhà hàng và cho biết dù ăn nhiều nhưng không lo tăng cân. Trước bữa ăn, Võ Thị Ngọc Ngân chia sẻ hình ảnh uống thực phẩm giảm cân và quảng cáo: "Tôi sử dụng thực phẩm giảm cân khoảng 4-5 năm nay. Cơ địa rất lỳ, phải uống giảm cân X1000 mới chịu. Những ai lần đầu dùng có thể uống viên X3, đã làm quen rồi có thể uống X7. Người từ 14 tuổi trở lên có thể sử dụng viên này. Có thời điểm tôi lạm dụng viên X7, cơ thể chỉ còn da bọc xương, gầy rất nhanh".

Võ Thị Ngọc Ngân còn cho biết các loại viên đều dễ uống, không có tác dụng phụ, phụ nữ trong thời gian cho con bú cũng dùng được. Phía dưới các video quảng cáo của Ngân 98 là hàng trăm bình luận hỏi về cách giảm cân, cách sử dụng viên uống sao cho hiệu quả.

Khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm

Sản phẩm giảm cân mà Ngân 98 quảng cáo xuất hiện tràn lan trên sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đồng đến một triệu đồng. Trên một số nền tảng, sản phẩm được giới thiệu là trà thảo mộc giảm cân cấp tốc, không cần ăn kiêng, rao bán với giá gần 700.000 đồng mỗi hộp 30 viên.

Từ tháng 5, nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải bài viết nghi ngờ viên uống của Ngân 98 không có công dụng như lời quảng cáo. Các sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000. Ngày 22/5, trên fanpage có hơn 2 triệu người theo dõi, Ngân 98 cho biết đã làm việc tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Ngân 98 là hot girl mạng vướng nhiều thị phi.

Trong bài đăng, Ngân 98 đính kèm hình ảnh đang đứng trước trụ sở của Sở An toàn thực phẩm TPHCM và cầm trên tay 3 sản phẩm giảm cân. Ngân viết trên tài khoản mạng xã hội: "Mọi việc sẽ được sáng tỏ, Ngân sẽ cập nhật bằng 1 video mọi người đón xem nhé".

Đến tháng 6, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nano Tesla) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên. Cục An toàn thực phẩm khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.