Những loại trái cây giúp tăng lượng testosterone, nam giới nên ăn thường xuyên

1. Quả lựu

Lựu giàu chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy có thể bảo vệ các tế bào Leydig sản xuất testosterone khỏi tác hại của các gốc tự do. Bằng cách giảm stress oxy hóa, chất chống oxy hóa giúp tế bào Leydig chuyển hóa cholesterol thành testosterone hiệu quả hơn.

Quả lựu chứa chất chống oxy hóa punicalagin, chống lại stress oxy hóa và cũng làm giảm tình trạng viêm có thể làm suy giảm sản xuất testosterone.

2. Cherry và các loại quả mọng

Cherry và các loại quả mọng có thể giúp tăng cường testosterone chủ yếu nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Nổi bật trong số đó là nhóm sắc tố thực vật flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Trong các loại quả này còn có một loại flavonoid gọi là anthocyanin (nhân tố tạo cho quả có màu đỏ, xanh hoặc tím) đã được chứng minh là có tác dụng đảo ngược tổn thương oxy hóa trong tế bào Leydig, tăng chức năng tinh hoàn và thậm chí ngăn ngừa tình trạng suy sinh dục (testosterone thấp) ở nam giới lớn tuổi.

3. Chuối

Chuối hỗ trợ sản xuất testosterone bằng cách cung cấp các khoáng chất và vitamin thiết yếu cho chức năng nội tiết tố khỏe mạnh. Trong số đó, nổi bật là magie, kali và vitamin B6 (pyridoxine), tất cả đều hỗ trợ quá trình tổng hợp steroid, chuyển đổi cholesterol thành testosterone.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 32miligam magiê, tương đương khoảng 8% lượng khuyến nghị hằng ngày. Chuối cũng là một trong những nguồn cung cấp khoảng 12% kali và 25% vitamin B6 so với lượng khuyến nghị hằng ngày.

4. Trái cây nhiệt đới

Các loại trái cây nhiệt đới như xoài, đu đủ, ổi và lê rất giàu hợp chất có nguồn gốc thực vật được gọi là saponin. Saponin là chất tạo nên độ dính của các loại trái cây này và tạo nên vị đắng cho vỏ, hạt và lá của chúng.

Saponin, cũng được tìm thấy trong các loại thảo mộc tăng cường testosterone như cỏ cà ri, có thể hỗ trợ sản xuất testosterone bằng cách kích thích giải phóng hormone luteinizing (LH). Đây là hormone báo hiệu tinh hoàn sản xuất testosterone.

Những loại quả này nên ăn cả quả, vì nồng độ saponin cao nhất ở vỏ và hạt chứ không phải ở phần thịt quả. Xoài, đu đủ, ổi và lê cũng là những nguồn cung cấp magiê dồi dào.

5. Dưa hấu

Dưa hấu chứa các sắc tố có nguồn gốc thực vật được gọi là carotenoid, chất tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ cho một số loại thực phẩm. Trong dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa mạnh, gọi là lycopene.

Các nghiên cứu cho thấy lycopene có thể làm giảm stress oxy hóa trên tế bào Leydig và cải thiện lưu lượng máu đến tinh hoàn nhờ tác dụng chống viêm. Một số nghiên cứu trên động vật thậm chí còn cho thấy nó có thể cải thiện khả năng sinh sản ở những người bị giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Hạt dưa hấu cũng là nguồn cung cấp kẽm tốt. Kẽm thúc đẩy quá trình tổng hợp steroid và ức chế một loại enzyme gọi là aromatase, giúp chuyển đổi testosterone thành estrogen. Bằng cách ngăn chặn quá trình chuyển đổi này, nồng độ testosterone trong máu có thể tăng lên.

6. Quả bơ

Quả bơ là một trong những nguồn thực vật cung cấp axit béo không bão hòa đơn (MUFA) hàng đầu. Chất béo trong chế độ ăn uống, bao gồm MUFA, rất quan trọng đối với sức khỏe nội tiết tố của bạn vì chúng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình tổng hợp cholesterol, chất mà cơ thể chuyển hóa thành testosterone.

Quả bơ chứa một loại khoáng chất vi lượng gọi là boron, cũng được tìm thấy trong táo, nho và đào. Một số nghiên cứu cho thấy rằng, boron được bổ sung với liều 6 miligam mỗi ngày có thể làm tăng testosterone ở nam giới lên 24% trong 1 tuần. Một quả bơ cỡ trung bình chứa khoảng 1 miligam boron.

7. Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam và bưởi rất giàu vitamin C. Ngoài việc là một chất chống oxy hóa mạnh, vitamin C còn được biết là có khả năng ức chế aromatase ở liều cao. Bằng cách ngăn chặn sự chuyển đổi testosterone thành estrogen, nồng độ testosterone tuần hoàn có thể tăng lên.

Trái cây họ cam quýt cũng là nguồn cung cấp kali dồi dào và cung cấp khoảng 0,37 miligam boron cho mỗi quả cam cỡ trung bình.

8. Cà chua

Cà chua hỗ trợ nồng độ testosterone chủ yếu thông qua liều lượng lycopene cao. Mặc dù cà chua tươi chứa ít lycopene hơn dưa hấu hoặc ổi tươi, nhưng cà chua nấu chín hoặc các sản phẩm chế biến như cà chua xay nhuyễn lại cung cấp liều lượng lycopene cao nhất.

Cà chua cũng giàu flavonoid gọi là quercetin. Các nghiên cứu cho thấy, quercetin có thể giúp tăng mức testosterone bằng cách kích hoạt các enzyme liên quan đến quá trình vận chuyển cholesterol đến tế bào Leydig và quá trình chuyển đổi cholesterol thành testosterone.