9 quan niệm hoàn toàn sai về chứng rối loạn cương dương, quý ông nên ngừng tin

Dưới đây là 10 quan niệm sai lầm phổ biến nhất mà nam giới vẫn tin về rối loạn cương dương. Bạn cần phải hiểu rõ nếu muốn cải thiện chuyện “chăn gối”.

1. Nếu có thể cương cứng thì bạn không bị rối loạn cương dương

Theo giáo sư Daniel Williams, Khoa Tiết niệu tại Trường Y và Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Wisconsin, định nghĩa về rối loạn cương dương không giống nhau đối với mỗi nam giới.

Tình trạng này thường được định nghĩa là không có khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng đủ để thỏa mãn cho việc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong khi một số nam giới gặp vấn đề cương cứng ngay từ đầu, những người khác lại gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng đủ lâu để quan hệ tình dục.

Trong những trường hợp khác, nam giới có thể cương cứng, nhưng nó không đủ cứng để anh ta có thể “quan hệ”.

2. Rối loạn cương dương chỉ ảnh hưởng đến nam giới lớn tuổi

Đúng là tỷ lệ rối loạn cương dương tăng theo tuổi tác, nhưng nam giới trẻ tuổi không hề miễn nhiễm với nó. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục Mỹ, khoảng 13% nam giới từ 25 đến 44 tuổi mắc rối loạn cương dương. Nam giới từ 45 đến 54 tuổi, tỉ lệ mắc rối loạn cương dương khoảng 25%.

3. ﻿Miễn gặp khó khăn khi “yêu” là đã mắc chứng rối loạn cương dương

Nam giới không “lên đỉnh” chỉ trong 1 lần quan hệ thì không chắc đã mắc phải vấn đề này. Nhiều khi nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một vấn đề tạm thời, chẳng hạn như bạn đã uống quá nhiều rượu hoặc kiệt sức hoàn toàn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mặt khác, nếu bạn thấy khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng kéo dài 3 tháng hoặc lâu hơn, điều đó sẽ là dấu hiệu đáng lo ngại thực sự. Hãy gặp bác sĩ để được tư vấn về chuyên sâu.

4. Rối loạn cương dương là do “cậu nhỏ” có vấn đề

Khả năng cương cứng ở nam giới có thể cảnh báo về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong cơ thể. Ví dụ, các tình trạng như huyết áp cao và cholesterol cao có thể làm tổn thương mạch máu, cản trở lưu lượng máu đến dương vật.

Điều đó có nghĩa là khả năng cương cứng của bạn có thể bị ảnh hưởng từ nhiều năm trước khi bệnh tim, bệnh tiểu đường, trầm cảm,… hoặc các vấn đề khác xuất hiện.

Vì vậy, nếu nhận thấy các vấn đề khi “quan hệ”, nam giới không nên bỏ qua chúng mà hãy tìm bác sĩ để được thăm khám, phát hiện sớm nguyên nhân và cách điều trị.

5. Rối loạn cương dương chỉ là do tâm lý

Trong nhiều trường hợp, rối loạn cương dương là sự kết hợp của cả yếu tố thể chất và tâm lý. Ví dụ, rối loạn cương dương có thể là do vấn đề ở mạch máu, cản trở lưu lượng máu đến dương vật.

Nhưng khi nam giới càng căng thẳng, não bộ càng tác động khiến việc cương cứng trở nên khó khăn hơn.

6. Những thói quen hằng ngày không ảnh hưởng đến “cậu nhỏ”

Những thói quen xấu không chỉ gây hại cho sức khỏe tổng thể mà còn có thể gây hại cho khả năng cương cứng.

Hút thuốc lá có thể gây tổn thương mạch máu, cản trở lưu thông máu và khiến việc cương cứng trở nên khó khăn. 6 tháng sau khi bỏ thuốc, hơn 50% người đã cai thuốc lá cho biết khả năng cương cứng của họ đã được cải thiện.

Ngoài ra, hầu hết các loại ma túy và chất gây nghiện đều có liên quan đến các vấn đề cương dương. Việc giảm uống rượu cũng có thể cải thiện khả năng cương cứng, vì rượu cũng làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

7. Tất cả các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương đều giống nhau

Các loại thuốc quen thuộc với nam giới gặp vấn đề về cương cứng như Viagra, Cialis và Levitra, đều thuộc cùng một nhóm thuốc ức chế PDE5. Bác sĩ Williams cho biết, tất cả đều hoạt động theo cùng một cách là làm giãn cơ trơn và tăng lưu lượng máu đến dương vật. Tuy nhiên, chúng ảnh hưởng đến cơ thể theo những cách khác nhau, điều này phụ thuộc vào mong muốn của từng người.

Ví dụ, các loại thuốc như Viagra và Levitra đạt hiệu quả tối đa sau 1 giờ, trong khi Cialis mất khoảng 2 giờ mới có tác dụng. Ngoài ra, ăn nhiều chất béo trước khi uống Viagra và Levitra có thể làm giảm hiệu quả của thuốc.

8. Nếu dùng thuốc uống không có tác dụng thì không có lựa chọn nào khác

Nếu các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương hàng đầu như Viagra hoặc các chất ức chế PDE5 khác không hiệu quả với bạn, vẫn còn những lựa chọn khác. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc tiêm có hoạt chất alprostadil.

Việc tiêm trực tiếp vào dương vật có thể khá đáng sợ, nhưng hầu hết nam giới đều nói rằng nó không gây đau đớn quá nhiều.

9. Dùng liệu pháp testosterone sẽ chữa khỏi chứng rối loạn cương dương

Nếu nồng độ testosterone ở mức bình thường, việc bổ sung có thể sẽ không giúp ích gì cho các vấn đề cương dương. Đó là lý do tại sao việc kiểm tra nồng độ testosterone là rất quan trọng. Nồng độ khoảng 300ng/dl hoặc thấp hơn thường được coi là thấp, và nam giới có nồng độ này được cần được điều trị cải thiện.

Hơn nữa, ngay cả khi nam giới bị thiếu testosterone, việc đưa nồng độ testosterone trở lại mức bình thường có thể vẫn chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề khi cương cứng. Bạn vẫn có thể cần sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị rối loạn cương dương khác, chẳng hạn như thuốc ức chế PDE5.