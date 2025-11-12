6 món ăn giúp nam giới bổ thận, dưỡng khí, tăng thể lực

1. Hàu

Hàu từ lâu luôn được xem là "thần dược" cho phái mạnh, mỗi 100g hàu chứa tới 71,2mg kẽm, cao gấp hàng chục lần thịt bò. Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sinh lực và phục hồi thể lực, đặc biệt tốt cho những người hay thức khuya hoặc uống rượu bia nhiều. Thịt hàu mềm, ngọt, dễ chế biến và không cần nêm nếm cầu kỳ vẫn ngon.

Gợi ý món ăn: Hàu hấp trứng

Hàu tươi tách vỏ, rửa sạch. Trong tô, đánh 2 quả trứng với 1,5 lần nước ấm, lọc qua rây cho mịn. Đổ hỗn hợp vào vỏ hàu, rắc chút muối, hấp 8 phút, tắt bếp và ủ thêm 2 phút. Rưới dầu mè, rắc hành lá là có ngay món ngon béo ngậy, thơm lừng, ngon hơn cả hàu nướng.

2. Gan heo

Nhiều đàn ông bị thiếu sắt nên dễ mệt mỏi, tay chân lạnh. Mỗi 100g gan heo chứa tới 22,6mg sắt, lại là sắt dạng heme dễ hấp thu, rất tốt cho khí huyết. Gan heo còn chứa vitamin A, bảo vệ mắt, đặc biệt cho người làm việc nhiều trước máy tính.

Lưu ý: Không nên ăn quá nhiều, chỉ 50g mỗi lần, 1–2 lần/tuần để tránh thừa vitamin A.

Gợi ý món ăn: Gan heo xào ớt xanh

Gan thái lát mỏng, ướp rượu nấu ăn và bột năng 10 phút; ớt xanh thái sợi. Phi thơm tỏi, cho gan vào xào lửa lớn 1 phút, thêm ớt xanh, nêm muối và nước tương. Gan mềm, không tanh, vị ớt giòn cay nhẹ, ăn cùng cơm cực ngon.

3. Mè đen

Theo Đông y, mè đen tốt cho gan thận, giàu chất béo tốt và canxi, giúp bổ gân cốt, cải thiện đau lưng mỏi gối. Mè đen xay nhuyễn dễ hấp thu, tốt cho cả bữa sáng và bữa khuya.

Gợi ý món ăn: Sữa mè đen óc chó

Rang chín 50g mè đen, 20g nhân óc chó, cho vào máy xay cùng 300ml nước ấm, thêm 1 muỗng mật ong (tùy thích), xay nhuyễn. Uống khi còn ấm, vị béo thơm, bùi ngậy, giúp ấm bụng, giúp tỉnh táo tức thì.

4. Hải sâm

Hải sâm tuy đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo, nó chứa lượng protein chất lượng cao, gần như không có chất béo, cùng collagen, kẽm, selen, giúp tăng sức bền, bảo vệ khớp. Đàn ông ngồi nhiều, đau mỏi khớp nên dùng thường xuyên để cải thiện dần.

Gợi ý món ăn: Cháo hải sâm nấu hạt kê

Ngâm hải sâm khô 2 ngày bằng nước lọc (thay nước 2 lần/ngày), cắt khúc. Nấu hạt kê với nước trong nồi đất 30 phút cho sánh, cho hải sâm vào đun thêm 10 phút, nêm muối, rắc hành lá. Món cháo mềm mịn, thơm dịu, dễ tiêu hóa.

5. Thịt bò

Thịt bò chứa 20,2g protein/100g, ít chất béo, nhiều sắt và kẽm, giúp tăng cơ, giảm mệt mỏi và phục hồi năng lượng nhanh. Đặc biệt, thịt bò dễ chế biến, có thể nướng, xào, hầm đều ngon, trong đó thịt bò hầm trong nồi đất là lựa chọn lành mạnh nhất.

Gợi ý món ăn: Thịt bò hầm

Thịt bò rửa sạch, ngâm nước 1 giờ rồi chần sơ. Cho vào nồi cùng gừng, hành, hoa hồi, đổ nước sôi ngập, hầm nhỏ lửa 2 tiếng, nêm muối. Thịt mềm, thơm nhẹ, ăn không ngán.

6. Hạt dẻ

Hạt dẻ giàu carbohydrate, kali, canxi, giúp bổ năng lượng, chắc gân xương, giảm đau lưng mỏi gối. Đặc biệt tốt cho người ngồi lâu, ít vận động. Hạt dẻ thơm ngọt, mềm dẻo, nấu cùng thịt rất hợp.

Gợi ý món ăn: Gà hầm hạt dẻ

Hạt dẻ luộc bóc vỏ, thịt gà chặt miếng, chần sơ. Phi thơm hành gừng, cho gà vào đảo vàng, nêm nước tương, đổ nước ngập, đun nhỏ lửa 1 tiếng. Cho hạt dẻ vào hầm thêm 20 phút. Thịt gà mềm ngọt, hạt dẻ bùi thơm, nước sốt sệt đậm đà, ăn cùng cơm thì “ngon quên lối về”.