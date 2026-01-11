Loại rau dân dã, tươi ngon, giòn tan, ăn vào mùa đông giúp, giải độc gan, hỗ trợ giấc ngủ, bảo vệ mắt

Sau ngày Đông chí, chúng ta bước vào thời kỳ lạnh nhất trong năm. Vào thời điểm này, giữ ấm là điều cần thiết, nhưng chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, đặc biệt là đối với người trung niên và người cao tuổi.

Đây là loại rau mà bạn nên ăn sau ngày Đông chí.

Vào mùa đông, nên ăn ít thịt và các loại rau khó tiêu, đồng thời ăn nhiều rau theo mùa để tốt cho sức khỏe.

Một loại rau bạn nhất định không nên bỏ lỡ là rau ngót. Đây là loại rau dân dã, độc đáo, có quanh năm. Để có được những đọt rau ngót non mềm, bạn nên cắt cây, để thúc rau ra chồi mới.

Những chồi mới không chỉ mang đến hương vị tươi mát mà còn giòn tan, ngọt thơm. Sau ngày Đông chí, đây là loại rau không thể thiếu.

Chúng có 3 lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe: giải độc gan, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe mắt. Kết cấu tươi ngon và giòn tan của loại rau này càng khiến bạn nhất định phải thử.

Chồi non của rau ngót không chỉ là món ngon mà còn là vị dược liệu quý. Nó có vị giòn, ngọt và giàu vitamin, chất xơ, vitamin A và các chất dinh dưỡng khác.

Ăn loại rau vào mùa đông có thể giúp thanh lọc gan và giải độc cơ thể. Hương thơm đặc trưng của nó cũng có thể làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Lượng vitamin A dồi dào cũng tốt cho mắt. Nó rất thơm khi xào sơ qua, vì vậy đừng bỏ lỡ!

Món ngon mỗi ngày: Rau ngót xào tỏi

Nguyên liệu: Rau ngót, mỡ lợn, tỏi

Cách làm:

- Hãy chọn rau xanh tươi và giòn khi mua.

- Nhặt rau, loại bỏ phần cuộng già, lá héo, giữ lại phần ngọn non và lá tươi. Như vậy khi xào, món ăn sẽ giòn ngon hơn.

- Rửa sạch rau ngót đã sơ chế bằng nước sạch.

- Ngâm và rửa rau ngọt trong nước có pha chút muối; điều này sẽ giúp rau sạch hơn. Để ráo nước.

- Làm nóng chảo, cho một ít dầu vào để tráng chảo, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào đến khi mỡ tan chảy.

- Cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó đảo đều trên lửa lớn để tỏi dậy mùi thơm.

- Cho rau vào và xào trên lửa lớn.

- Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu mềm.

- Thêm một chút muối và nước dùng gà cho vừa ăn để tăng hương vị.

- Xào đều để các nguyên liệu ngấm đều hương vị.

- Sau khi rau chín, bày ra đĩa và thưởng thức. Đây là cách làm món rau xào kiểu nhà làm với mỡ lợn và tỏi. Rau xào theo cách này có màu xanh tươi đẹp mắt, thơm ngon, giòn tan và giữ được độ tươi ngon đặc trưng của loại rau này.

Món ăn rất bổ dưỡng và ngon miệng, thanh mát và giòn rụm. Ăn vào mùa đông rất tốt cho dạ dày và cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giải độc, đồng thời cũng tốt cho mắt. Đừng bỏ lỡ món ăn tươi ngon này trong mùa này nhé!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Sau khi mua rau ngót hãy sơ chế hai lần. Nhớ loại bỏ những cành già, nếu không sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị.

- Khi xào món này, nên dùng mỡ lợn. Sử dụng thịt ba chỉ để lấy mỡ sẽ giúp món ăn có hương vị đậm đà và thơm ngon hơn.

- Xào trên lửa lớn cho đến khi chín tới; không nên xào quá chín để tránh làm ảnh hưởng đến độ giòn và mềm của nguyên liệu.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!