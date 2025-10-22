Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy"

Viết trên tạp chí y học Frontiers in Nutrition, nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Bắc Kinh - Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc cho biết chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm đến 31% nguy cơ gặp phải những rối loạn trong "chuyện ấy".

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của hàng triệu người - chủ yếu từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - được thu thập bởi 31 nghiên cứu trước đây.

Chế độ ăn Địa Trung Hải đem lại lợi ích cho "chuyện ấy" - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Tổng cộng 5 chế độ ăn đã được xét đến: Chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn DASH, chế độ ăn dựa trên thực vật lành mạnh, chế độ ăn chống viêm và chế độ ăn gây viêm.

Trong đó, chế độ ăn Địa Trung Hải đòi hỏi tiêu thụ nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và dầu ô liu nguyên chất; tiêu thụ vừa phải cá và gia cầm; hạn chế thịt đỏ, đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn DASH được thiết kế cho bệnh nhân cao huyết áp, tập trung vào việc giảm đáng kể lượng natri (muối), tăng cường thực phẩm giàu kali, canxi và magiê. Ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và sữa, hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa, cholesterol và đồ ngọt.

Chế độ ăn dựa trên thực vật lành mạnh khuyến khích tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, các loại hạt, hạn chế thực phẩm thực vật kém lành mạnh (như khoai tây chiên, nước ngọt có đường, ngũ cốc tinh chế) và thực phẩm động vật.

Chế độ ăn chống viêm tập trung vào thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3: Tăng cường rau lá xanh, quả mọng, cá béo (như cá hồi, cá mòi, cá trích...), gia vị tốt như nghệ, gừng, tỏi..., hạn chế thực phẩm gây viêm.

Chế độ ăn gây viêm là chế độ ăn giàu thịt đỏ và thịt chế biến, ngũ cốc tinh chế (bánh mì trắng, mì ống, cơm trắng), đồ ngọt, thức uống có đường, và chất béo bão hòa/chất béo chuyển hóa.

Kết quả cho thấy các chế độ ăn có tính chống viêm mạnh mẽ gồm chế độ ăn Địa Trung Hải, DASH và chế độ ăn chống viêm. Các chế độ ăn này đều giúp cải thiện chức năng tình dục và sàn chậu, bao gồm chứng tiểu không tự chủ.

Trong đó, chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi cho chức năng tình dục nhất và cũng có lợi cho cả sàn chậu, nhờ giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm mạn tính cực kỳ hiệu quả.

Còn chế độ ăn DASH có lợi thế lớn nhất đối với người cần kiểm soát chức năng bàng quang, giúp hạn chế tiểu không tự chủ.

Chế độ ăn dựa trên thực vật không tác động đáng kể đến các chức năng trên, dù là tốt hay xấu.

Còn chế độ ăn gây viêm làm tăng nguy cơ mắc chứng tiểu/đại tiện không tự chủ, có thể do gây ra viêm nhiễm và các vấn đề về chuyển hóa.

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy kiểu ăn có hại này cũng đem lại bất lợi cho hệ thống sinh sản, bao gồm ảnh hưởng đến "chuyện ấy" lẫn làm tăng nguy cơ vô sinh - hiếm muộn.