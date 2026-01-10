Bệnh truyền nhiễm tăng cao, nhiều bệnh nhi thập tử nhất sinh

Trường hợp nặng điển hình là bệnh nhi N.Đ.N.Đ. (15 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Theo khai thác bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục trong 3 ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm ho và sổ mũi. Đến ngày thứ tư, trẻ ói nhiều lần, mệt lả, tay chân lạnh và được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận tình trạng sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan thận nặng, đặc biệt là tổn thương tụy nghiêm trọng với men tụy tăng rất cao. Trẻ phải đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương, tiểu cầu, sử dụng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Diễn tiến bệnh phức tạp, có thời điểm cải thiện rồi lại xấu đi, kèm nhiễm trùng bệnh viện. Sau gần 4 tuần điều trị tích cực với 5 đợt lọc máu liên tục, chức năng gan, thận và tụy của trẻ dần hồi phục, bệnh nhi tỉnh táo và được cai máy thở.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng rất nặng được các bác sĩ áp dụng nhiều kỹ thuật cao cứu sống

Một trường hợp khác rơi vào nguy kịch vì mắc bệnh truyền nhiễm là bé V.M.H. (2 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TPHCM). Theo bệnh sử, trẻ khởi phát bệnh với biểu hiện sốt, nôn ói, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Đến ngày thứ ba, bé H. có dấu hiệu giật mình chới với, li bì, suy hô hấp, suy tuần hoàn mức độ nặng, được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố điều trị. Khi nhập viện, bác sĩ ghi nhận trẻ trong tình trạng sốc, thở không đều, nồng độ oxy trong máu giảm sâu kèm rối loạn kiềm – a xít trong cơ thể (toan chuyển hóa) mức độ nặng.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng (độ 4 – mức độ rất nặng). Ngay sau khi nhập viện, trẻ đã được bác sĩ đặt nội khí quản cho thở máy, truyền thuốc vận mạch, truyền globulin miễn dịch (IVIG), an thần và lọc máu liên tục. Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng trẻ dần cải thiện, huyết động ổn định, cai được máy thở và tỉnh táo trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ bị sốt cao trên 2 ngày, đặc biệt nếu kèm theo các dấu hiệu như đau bụng, ói nhiều, chảy máu bất thường, tay chân lạnh, lơ mơ, quấy khóc nhiều hoặc li bì. Với tay chân miệng, khi trẻ sốt kèm nổi mụn nước ở tay, chân, miệng và xuất hiện giật mình chới với, thở bất thường, run tay chân, đi không vững, co giật hay da xanh tái, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, trong tuần đầu của năm 2026, toàn thành phố đã ghi nhận 1.866 ca sốt xuất huyết và 1.045 ca tay chân miệng. Số ca bệnh truyền nhiễm đang duy trì ở mức cao trong giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ ca nặng vẫn luôn hiện hữu nếu phát hiện muộn hoặc xử trí không kịp thời, đặc biệt ở trẻ em.

Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe. Với sốt xuất huyết, người dân cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và theo dõi sát có biểu hiện sốt. Hiện đã có vắc xin ngừa sốt xuất huyết cho trẻ từ 4 tuổi trở lên, tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Đối với tay chân miệng, phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống chín, vệ sinh đồ chơi, vật dụng và cách ly trẻ bệnh để hạn chế lây lan.