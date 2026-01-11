Làm ruốc thịt với một loại gia vị duy nhất giúp món ăn thơm ngon, đậm vị, cả nhà đều thích mê

Ruốc thịt heo (chà bông) là món ăn ưa thích của nhiều người, thay vì mua ngoài hàng sợ chất lượng kém, bạn có thể tự làm tại nhà rất đơn giản với nguyên liệu quen thuộc và thao tác dễ dàng.

Với cách làm ruốc thịt này, chỉ với 1 nguyên liệu gia vị duy nhất là nước mắm, bạn vẫn có thể làm ra mẻ ruốc thơm ngon, đậm vị, tơi bông, đảm bảo sạch, lành, đưa cơm cho cả nhà.

Dân Việt sẽ giới thiệu cách làm ruốc thịt heo theo công thức sau:

Nguyên liệu làm ruốc thịt

- 500gr thịt nạc heo (nạc vai hoặc thăn, ít mỡ)

- 1 thìa canh nước mắm ngon

Chỉ cần ruốc thịt, cơm trắng với đĩa dưa muối là đánh bay cả nồi cơm

Cách làm ruốc thịt:

1. Luộc thịt: Rửa sạch thịt, cho vào nồi luộc chín với chút muối. Không luộc quá mềm để giữ độ dai khi xé.

2. Xé sợi: Để nguội thịt, sau đó xé sợi nhỏ vừa ăn. Nếu thích ruốc thật tơi, có thể giã sơ bằng chày hoặc cho vào máy xay sinh tố xay nhẹ.

3. Ướp thịt: Cho thịt đã xé vào tô, trộn đều với nước mắm, để khoảng 15 phút cho ngấm.

Cách làm ruốc thịt: Ruốc tơi thơm phức

4. Rang ruốc: Đưa thịt lên chảo khô, rang lửa nhỏ, đảo đều tay liên tục đến khi ruốc khô ráo, vàng nhẹ và bông tơi.

5. Bảo quản: Để nguội hoàn toàn rồi cho vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín. Có thể để ngăn mát tủ lạnh và dùng dần 1–2 tuần.

*Bí quyết:

- Chọn nước mắm ngon, nguyên chất sẽ làm dậy mùi thơm tự nhiên của thịt.

- Rang bằng chảo chống dính để ruốc khô nhanh, không bị cháy.

Chúc các bạn thành công với cách làm ruốc thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phương Ruby Cherry thực hiện.