10 cách tăng số lượng tinh trùng, quý ông nhất định phải biết

Số lượng tinh trùng thấp và các yếu tố chất lượng tinh trùng khác có thể dẫn đến vô sinh. Bác sĩ có thể xác định nguyên nhân và tình trạng cụ thể bạn đang gặp phải, từ đó đưa ra phương pháp phù hợp.

Dưới đây là những cách giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng:

1. Tập thể dục thường xuyên

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 đã xem xét liệu tập thể dục thường xuyên có cải thiện chất lượng tinh trùng ở những người béo phì hay không. Chương trình tập luyện kéo dài 16 tuần cho thấy đã cải thiện đáng kể số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng, tập thể dục làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới. Testosterone là hormone sinh dục cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản.

2. Ngủ đủ giấc

Một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả khả năng sinh sản của nam giới. Trong một nghiên cứu đánh giá về việc thiếu ngủ hoặc đi ngủ muộn có thể ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng như thế nào. Kết quả cho thấy những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có sức khỏe tinh trùng kém nhất so với các nhóm khác. Những người đi ngủ muộn, sau 10 giờ tối, cũng có sức khỏe tinh trùng kém hơn.

Nghiên cứu cũng xác định rằng, ngủ trong thời gian dài không cải thiện sức khỏe tinh trùng. Thậm chí, ngủ quá 9 tiếng cũng có thể gây ra tác động bất lợi.

3. Thư giãn và tránh căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và gây ra các vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Một trong số đó là giảm số lượng tinh trùng.

Một nghiên cứu đã theo dõi gần 200 nam giới trong 3 năm và phát hiện ra rằng, những người chịu nhiều căng thẳng trong cuộc sống có chất lượng tinh trùng giảm.

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn căng thẳng nhưng việc giảm căng thẳng có thể có tác động tích cực đến khả năng sinh sản và sức khỏe tổng thể.

4. Tránh rượu, ma túy và thuốc lá

Rượu, ma túy và thuốc lá vốn nổi tiếng là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Một nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng tiêu cực của chúng đến khả năng sinh sản và sức khỏe tinh trùng của nam giới.

5. Lưu ý việc sử dụng một số loại thuốc

Một số loại thuốc kê đơn có thể ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng. Điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ về quyết định sử dụng hay ngừng thuốc.

Dưới đây là danh sách một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng:

- Thuốc chống trầm cảm

- Thuốc chống co giật

- Một số loại kháng sinh

- Hóa trị

- Steroid

6. Hạn chế tiếp xúc với chất gây ô nhiễm

Tiếp xúc với chất gây ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí, có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách.

Một nghiên cứu hồi cứu năm 2019 cho thấy, nam giới sống ở các khu công nghiệp có số lượng tinh trùng thấp hơn. Điều này cho thấy ô nhiễm không khí có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản của nam giới .

7. Bổ sung đủ vitamin D và C

Vitamin D có trong một số loại thực phẩm và được sản sinh khi cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Một đánh giá năm 2019 cho thấy, vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động của tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới, nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ vai trò của nó.

Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tác hại của gốc tự do. Tiêu thụ vitamin C hoặc bổ sung vitamin C có thể giúp tăng số lượng tinh trùng.

8. Sử dụng chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh chứa chất béo không bão hòa đa, bao gồm axit béo omega-3 và omega-6. Một nghiên cứu tổng quan cho thấy, việc bổ sung omega-3 cải thiện đáng kể khả năng di chuyển của tinh trùng.

Điều này cho thấy chế độ ăn giàu omega-3 có thể cải thiện sức khỏe tinh trùng. Các loại thực phẩm giàu omega-3 bao gồm:

- Hạt lanh

- Hạt chia

- Quả óc chó

9. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa làm giảm tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Khi áp dụng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, đồng thời có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây và rau quả có thể có lợi cho sức khỏe tinh trùng.

10. Hạn chế thực phẩm giàu estrogen

Đậu nành là một loại thực phẩm chứa hàm lượng estrogen thực vật (phytoestrogen) cao. Nam giới nên tránh ăn quá nhiều đậu nành để ngăn ngừa những thay đổi về sức khỏe tinh trùng.

Không có thực phẩm nào vượt trội hơn trong việc cải thiện số lượng tinh trùng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng là tốt nhất cho sức khỏe tổng thể và sức khỏe sinh sản. Trái cây, rau củ và các loại đậu đã được chứng minh là cải thiện chất lượng và khả năng vận động của tinh trùng.