Suy kiệt sau 6 tháng uống chanh muối, nhịn ăn trị ung thư

Ngày 9/1, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc Tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết kíp trực vừa phải mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo để giải phóng tình trạng tắc ruột cho bệnh nhân. Trước đó, người bệnh nhập viện khi đau bụng dữ dội, hậu môn rỉ dịch, bí trung đại tiện và cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, chỉ còn da bọc xương.

Ung thư không thể điều trị bằng nhịn ăn, uống chanh, nước kiềm, thuốc nam, thuốc lá hay các phương pháp truyền miệng. Ảnh: Minh Đức

Bệnh nhân phát hiện ung thư trực tràng di căn vào tháng 6/2025 với triệu chứng đại tiện ra máu. Do sợ tác dụng phụ gây đau đớn của hóa chất, ông từ chối phác đồ bệnh viện để áp dụng phương pháp tự điều trị theo hướng dẫn của một cộng đồng trên mạng xã hội. Ông thực hiện chế độ uống nước chanh pha muối mỗi sáng, loại bỏ hoàn toàn thịt và tinh bột, chỉ ăn rau quả với niềm tin "bỏ đói" sẽ khiến tế bào ung thư tự chết. Khi thấy khối u không giảm qua siêu âm, ông chuyển sang uống nước kiềm kết hợp thuốc nam trong hai tháng.

Hậu quả sau nửa năm áp dụng chế độ khắc nghiệt này, khối u không những không tiêu biến mà còn phát triển mạnh, chiếm trọn lòng trực tràng gây tắc ruột. Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện cho thấy khối u gan tăng kích thước lên hơn 10 cm, xuất hiện thêm nhiều nốt di căn ở hai phổi. Bác sĩ Duy Anh nhận định bệnh nhân đã đánh mất "giai đoạn vàng", khiến ung thư tiến triển sang giai đoạn cuối với tiên lượng xấu, đòi hỏi can thiệp phức tạp hơn rất nhiều.

Chuyên gia khẳng định y văn thế giới chưa ghi nhận bằng chứng khoa học nào chứng minh việc nhịn ăn, uống nước chanh hay dùng thuốc nam có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Ngược lại, chế độ ăn mất cân đối khiến người bệnh nhanh chóng suy mòn, hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện cho tế bào ác tính tấn công mạnh mẽ hơn.

Theo bác sĩ Duy Anh, quan niệm "ung thư giai đoạn cuối điều trị cũng vô ích" là sai lầm phổ biến khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội sống. Hiện nay, các phác đồ hóa trị hiện đại, thuốc điều trị đích và liệu pháp miễn dịch giúp bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn kéo dài thời gian sống trung bình lên 24-30 tháng, thay vì chỉ 6-8 tháng nếu buông xuôi. Nhiều trường hợp đáp ứng tốt duy trì sự sống trên 3-5 năm với chất lượng sức khỏe ổn định, giảm đau đớn.

Hiện tại, sau hai tuần phẫu thuật, bệnh nhân tập trung điều trị dinh dưỡng để hồi phục thể trạng trước khi bước vào đợt truyền hóa chất. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các trào lưu "chữa khỏi ung thư không cần bác sĩ" trên mạng xã hội và trao đổi trực tiếp với chuyên gia y tế ngay khi phát hiện bệnh.